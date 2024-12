Fazit 2. Drittel

Die Schweiz ist im zweiten Drittel bemüht, die Fehler des Startdrittels zu verbessern. In der 30. Minute muss Jäger wegen eines Stockschlages für 2+2 Minuten in die Kühlobx. Die Eisgenossen mit einem beherzten Boxplay und tatsächlich gelingt es den Tschechen nicht das Score zu erhöhen. Die Schweiz kann durch die überstandene Strafe das Momentum auf seine Seite ziehen und drückt die Tschechen in die eigenen Zone. Die Schweiz spielt eine Art Powerplay und die Tschechen kommen nur mit viel Glück um den ersten Gegentreffer herum. Auch nach zwei Dritteln führen die Tschechen mit 0:2.