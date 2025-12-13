Thürkauf trifft zum verdienten Ausgleich

Gefährliche Aktion der Tschechen über die linke Seite. Ein scharfer Laserpass in den Slot sucht den Mitspieler, doch ein Schweizer Verteidiger verhindert Schlimmeres.
Haas legt auf für Rochette, dessen One-Timer jedoch geblockt wird. Die beiden verstehen sich sichtbar gut – nicht die erste gefährliche Aktion.
Damien Riat liest das Spiel stark, gewinnt die Scheibe und lanciert sofort Calvin Thürkauf. Dieser zieht alleine auf Dominik Pavlat los und bezwingt ihn eiskalt. Der verdiente Ausgleich!
Die Schweiz dominiert das Geschehen, liegt aber dennoch mit 0:1 zurück. Das darf eigentlich nicht passieren.
Kalte Dusche für die Schweiz: Chlapík erzielt von der Grundlinie aus das 0:1, ein Treffer aus spitzem Winkel und gegen den bisherigen Verlauf. Genoni wird zwischen Schulter und Pfosten erwischt.
Rochette behält an der blauen Linie die Übersicht, legt quer auf Haas. Dessen One-Timer pariert Pavlát sicher.
Andrighetto lanciert Malgin, der am nahen Pfosten an Dominik Pavlát scheitert.
Kurzer Wackler im Schweizer Aufbau, aber gutes Backchecking verhindert Schlimmeres.
Die Schweiz tritt in den Startminuten sehr aufsässig auf. Sobald ein Tscheche in Scheibenbesitz kommt, ist sofort ein Schweizer zur Stelle.
Glasuser hält von der blauen Linie drauf, der Schuss bleibt jedoch in der tschechischen Defensive hängen.