Thürkauf trifft zum verdienten Ausgleich

12. Minute: Tooor für Tschechien, 0:1 durch F.Chlapík.

Kalte Dusche für die Schweiz: Chlapík erzielt von der Grundlinie aus das 0:1, ein Treffer aus spitzem Winkel und gegen den bisherigen Verlauf. Genoni wird zwischen Schulter und Pfosten erwischt.



