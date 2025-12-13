DE
LIVE
1:1
(1:1 | -:- | -:-)
Tschechische Republik
Tschechische Republik
Euro Hockey Tour im Ticker
Thürkauf trifft zum verdienten Ausgleich

vor 4 Minuten

19. Minute

Gefährliche Aktion der Tschechen über die linke Seite. Ein scharfer Laserpass in den Slot sucht den Mitspieler, doch ein Schweizer Verteidiger verhindert Schlimmeres.

vor 7 Minuten

17. Minute

Haas legt auf für Rochette, dessen One-Timer jedoch geblockt wird. Die beiden verstehen sich sichtbar gut – nicht die erste gefährliche Aktion.

vor 8 Minuten
Tor
Tor

15. Minute: Tooor für Schweiz, 1:1 durch C.Thürkauf.

Damien Riat liest das Spiel stark, gewinnt die Scheibe und lanciert sofort Calvin Thürkauf. Dieser zieht alleine auf Dominik Pavlat los und bezwingt ihn eiskalt. Der verdiente Ausgleich!

vor 11 Minuten

14. Minute

Die Schweiz dominiert das Geschehen, liegt aber dennoch mit 0:1 zurück. Das darf eigentlich nicht passieren.

vor 13 Minuten
Tor
Tor

12. Minute: Tooor für Tschechien, 0:1 durch F.Chlapík.

Kalte Dusche für die Schweiz: Chlapík erzielt von der Grundlinie aus das 0:1, ein Treffer aus spitzem Winkel und gegen den bisherigen Verlauf. Genoni wird zwischen Schulter und Pfosten erwischt.
 

vor 14 Minuten

11. Minute

Rochette behält an der blauen Linie die Übersicht, legt quer auf Haas. Dessen One-Timer pariert Pavlát sicher.

vor 16 Minuten

10. Minute

Andrighetto lanciert Malgin, der am nahen Pfosten an Dominik Pavlát scheitert.

vor 19 Minuten

9. Minute

Kurzer Wackler im Schweizer Aufbau, aber gutes Backchecking verhindert Schlimmeres.

vor 22 Minuten

7. Minute

Die Schweiz tritt in den Startminuten sehr aufsässig auf. Sobald ein Tscheche in Scheibenbesitz kommt, ist sofort ein Schweizer zur Stelle.

vor 24 Minuten

5. Minute

Glasuser hält von der blauen Linie drauf, der Schuss bleibt jedoch in der tschechischen Defensive hängen.

