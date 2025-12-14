DE
Schweiz
Schweiz
LIVE
1:2
(1:2 | -:- | -:-)
Finnland
Finnland
Andrighetto 8'
Puljujärvi 5'
Nurmi 20'
Euro Hockey Tour im Ticker
Ärgerlich! Schweizer Gegentor Sekunden vor Drittelende

vor 4 Minuten

Fazit 1. Drittel

Das erste Drittel begann intensiv, wobei Finnland von Beginn weg den Ton angab. In der 5. Minute gingen die Finnen in Führung: Borgström zog von der blauen Linie ab, Puljujärvi sorgte vor dem Tor für Wirbel und lenkte den Puck entscheidend ab – 0:1. Finnland bremste sich in dieser Phase selbst aus, als Sallinen wegen eines Ellbogenchecks für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Diese Überzahl nutzte Andrighetto eiskalt zum 1:1-Ausgleich in der 8. Minute, vorbereitet durch einen sehenswerten No-Look-Pass von Egli. Danach blieb Finnland zwar spielbestimmend, konnte die Schweizer Defensive aber nicht weiter überwinden. Die Schweiz hielt gut dagegen, hatte jedoch nur wenige zwingende Entlastungsangriffe. Kurz vor der Drittelpause gelang Finnland erneut die Führung: Nättinen mit dem Slapshot im Powerplay und Nurmi fälschte den Puck unhaltbar ab – 2:1 für Finnland, ein Ergebnis, das gemessen an den Spielanteilen verdient war.

vor 10 Minuten

20. Minute: Ende 1. Drittel. Es steht nach dem ersten Abschnitt 1:2.

vor 12 Minuten

20. Minute: Tooor im Powerplay für Finnland, 1:2 durch M.Nurmi .

Nur neun Sekunden vor Drittelsende geht Finnland wieder in Führung! Nättinen zieht ab, Nurmi steht im Slot goldrichtig und lenkt den Puck unhaltbar ab.

vor 15 Minuten
Zeitstrafe
Zeitstrafe

19. Minute: 2-Minuten-Strafe für A.Glauser (Schweiz).

Kaum ist die erste Strafe überstanden, wandert Andrea Glauser wegen Bandenchecks auf die Strafbank.

vor 15 Minuten

19. Minute

Die Schweiz übersteht das erste Boxplay schadlos!

vor 17 Minuten
Zeitstrafe
Zeitstrafe

17. Minute: 2-Minuten-Strafe für R.Loeffel (Schweiz).

Loeffel muss wegen übertriebener Härte für zwei Minuten auf die Strafbank. Erstes Powerplay für Finnland.

vor 21 Minuten

16. Minute

Die Finnen spielen die Scheibe häufig tief in die Schweizer Zone, um sie dort zu erobern, doch bisher gelingt das nur bedingt.

vor 24 Minuten

14. Minute

Aufgrund der bisherigen Spielanteile kommt die Schweiz gut davon. Finnland ist bisher spielbestimmend.

vor 26 Minuten

12. Minute

Markus Nurmi startet den Konter, verzögert geschickt und schliesst mit einem Handgelenkschuss ab – Puck an den Pfosten!

vor 27 Minuten

11. Minute

Gutes Boxplay der Finnen – die Skandinavier sind wieder komplett.

