Ärgerlich! Schweizer Gegentor Sekunden vor Drittelende

Fazit 1. Drittel

Das erste Drittel begann intensiv, wobei Finnland von Beginn weg den Ton angab. In der 5. Minute gingen die Finnen in Führung: Borgström zog von der blauen Linie ab, Puljujärvi sorgte vor dem Tor für Wirbel und lenkte den Puck entscheidend ab – 0:1. Finnland bremste sich in dieser Phase selbst aus, als Sallinen wegen eines Ellbogenchecks für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Diese Überzahl nutzte Andrighetto eiskalt zum 1:1-Ausgleich in der 8. Minute, vorbereitet durch einen sehenswerten No-Look-Pass von Egli. Danach blieb Finnland zwar spielbestimmend, konnte die Schweizer Defensive aber nicht weiter überwinden. Die Schweiz hielt gut dagegen, hatte jedoch nur wenige zwingende Entlastungsangriffe. Kurz vor der Drittelpause gelang Finnland erneut die Führung: Nättinen mit dem Slapshot im Powerplay und Nurmi fälschte den Puck unhaltbar ab – 2:1 für Finnland, ein Ergebnis, das gemessen an den Spielanteilen verdient war.