Wie schlägt sich die Schweizer Eishockey-Nati gegen Finnland?

Der Pianoman spielt die beiden Hymnen im gut gefüllten Stadion in diesem Hockey-verrückten Land.
Seit dem Weltmeistertitel der Finnen im Jahr 2022 hier in Tampere hat die Schweiz drei WM-Turniere hintereinander besser abgeschnitten als der heutige Gegner. Das ist doch erstaunlich!
Bei den Schweizern gibt es heute Akteure, die Chancen auf Olympia und Heim-WM haben dabei. Bei den Finnen hingegen wird wahrscheinlich keiner der heute antretenden Spieler bei Olympia dabei sein, höchstens an der WM. Es weht sehr viel National League-Flair durch die Arena in Tampere. Nicht nur spielen die Schweizer Athleten in dieser Liga, sondern auch zehn der Finnen in der Aufstellung.
Im Schweizer Aufgebot sind zum Auftakt der Nati-Saison natürlich noch keine NHL-Spieler dabei, aber auch aus der heimischen Liga fehlen einige Spieler, die in der Champions Hockey League oder später auch am Spengler Cup engagiert sind. Im Tor steht Routinier Reto Berra mit Sandro Aeschlimann auf der Ersatzbank.
Die Frauen haben den Auftakt gegen den gleichen Gegner gestern im Rahmen der Women's Euro Hockey Tour mit 1:2 verloren.
Die Schweiz nimmt als Ersatz für Russland zum vierten Mal an der Euro Hockey Tour teil, die im Dezember in Zürich gastieren wird. Zum Auftakt des Länderspiel-Jahres trifft das Team von Patrick Fischer in Tampere auf Gastgeber Finnland.
Herzlich willkommen zum Eishockey-Länderspiel Finnland - Schweiz.