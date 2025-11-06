Wie schlägt sich die Schweizer Eishockey-Nati gegen Finnland?

Vor dem Spiel

Bei den Schweizern gibt es heute Akteure, die Chancen auf Olympia und Heim-WM haben dabei. Bei den Finnen hingegen wird wahrscheinlich keiner der heute antretenden Spieler bei Olympia dabei sein, höchstens an der WM. Es weht sehr viel National League-Flair durch die Arena in Tampere. Nicht nur spielen die Schweizer Athleten in dieser Liga, sondern auch zehn der Finnen in der Aufstellung.