DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
Schweiz
Schweiz
Ab 17:30 Uhr
Vs
Finnland
Finnland

Euro Hockey Tour im Ticker
Wie schlägt sich die Schweizer Eishockey-Nati gegen Finnland?

Teilen
vor 1 Minute

Nationalhymnen

Der Pianoman spielt die beiden Hymnen im gut gefüllten Stadion in diesem Hockey-verrückten Land.

vor 6 Minuten

Schweizer WM-Bilanz

Seit dem Weltmeistertitel der Finnen im Jahr 2022 hier in Tampere hat die Schweiz drei WM-Turniere hintereinander besser abgeschnitten als der heutige Gegner. Das ist doch erstaunlich!

vor 15 Minuten

Vor dem Spiel

Bei den Schweizern gibt es heute Akteure, die Chancen auf Olympia und Heim-WM haben dabei. Bei den Finnen hingegen wird wahrscheinlich keiner der heute antretenden Spieler bei Olympia dabei sein, höchstens an der WM. Es weht sehr viel National League-Flair durch die Arena in Tampere. Nicht nur spielen die Schweizer Athleten in dieser Liga, sondern auch zehn der Finnen in der Aufstellung.

vor 23 Minuten

Schweizer Aufgebot

Im Schweizer Aufgebot sind zum Auftakt der Nati-Saison natürlich noch keine NHL-Spieler dabei, aber auch aus der heimischen Liga fehlen einige Spieler, die in der Champions Hockey League oder später auch am Spengler Cup engagiert sind. Im Tor steht Routinier Reto Berra mit Sandro Aeschlimann auf der Ersatzbank.

vor 25 Minuten

Frauen

Die Frauen haben den Auftakt gegen den gleichen Gegner gestern im Rahmen der Women's Euro Hockey Tour mit 1:2 verloren.

vor 27 Minuten

Euro Hockey Tour

Die Schweiz nimmt als Ersatz für Russland zum vierten Mal an der Euro Hockey Tour teil, die im Dezember in Zürich gastieren wird. Zum Auftakt des Länderspiel-Jahres trifft das Team von Patrick Fischer in Tampere auf Gastgeber Finnland.

15:57 Uhr

Begrüssung

Herzlich willkommen zum Eishockey-Länderspiel Finnland - Schweiz.

Ende des Livetickers
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen