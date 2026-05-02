Nati wendet die nächste Klatsche gerade noch ab

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Schweiz
Schweiz
Beendet
3:5
(0:2 | 1:3 | 2:0)
Finnland
Finnland
Jager 39'
Moy 41'
Heldner 42'
Puistola 18'
Raty 18'
Paivarinta 24'
Ojantakanen 27'
Kuokkanen 33'
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02.05.2026, 14:36 Uhr

Verabschiedung

Ich bedanke mich herzlich fürs Mitlesen und wünsche noch ein erholsames Wochenende. Bis zum nächsten Mal!

02.05.2026, 14:32 Uhr

So geht es weiter

Für die Schweiz geht es bereits morgen weiter mit der WM-Vorbereitung und man trifft um 16:00 Uhr auf den Gastgeber aus Tschechien. Und auch Finnland steht bereits morgen wieder im Einsatz, sie treffen um 12:00 Uhr auf Schweden. Danach stehen beide Mannschaften nächste Woche noch dreimal im Einsatz, bevor es dann ab dem 15. Mai an der WM ernst gilt.

02.05.2026, 14:25 Uhr

Fazit 3. Drittel

Die Schweiz schaffte es hier im letzten Drittel eine Reaktion zu zeigen und kam bis auf zwei Tore ran. Wie schon Finnland im ersten Drittel, gelang es diesmal der Schweiz zwei Tore innert kürzester Zeit zu erzielen. Man spürte dabei vom ersten Puckeinwurf an, dass der Wille da war hier noch etwas zu reissen. Bei beiden Toren waren es nämlich diesmal die Eidgenossen, die jeweils einen Schritt schneller waren. Auch kurz nach dem 3:5 kam man durch Egli zu einer weiteren Grosschance. Auf der anderen Seite zeigte Pasche in der 50. Minute eine starke Parade und verhinderte so ein weiteres Gegentor. Danach flachte das Geschehen aber deutlich ab und die zwingenden Chancen blieben so aus. Erst gegen Ende als Pasche sein Tor verlassen hatte kam nochmals ein wenig Chaos auf. In der Summe geht des Sieg für Finnland aber sicherlich in Ordnung, auch weil man einfach das effizientere Team war.

02.05.2026, 14:25 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (3:5).

02.05.2026, 14:23 Uhr

60. Minute

Suter mit einem gefährlichen Abschluss, der aber von Larmi geblockt wird. Auch Hofmann versucht es  nochmal.

02.05.2026, 14:21 Uhr

59. Minute

Kukan verliert die Scheibe an der blauen Linie, der Versuch des finnischen Stürmers geht jedoch denkbar knapp neben das Tor.

02.05.2026, 14:19 Uhr

59. Minute

Pasche hat jetzt sein Tor verlassen.

02.05.2026, 14:17 Uhr

57. Minute

Wir gehen hier in die Schlussphase! Kann die Schweiz nochmals rankommen?

02.05.2026, 14:14 Uhr

56. Minute

Geisser mit einem schwachen Pass - die Finnen sind jedoch auch längst nicht mehr so kaltschnäuzig wie noch zu Beginn und so wird es nicht gefährlich.

02.05.2026, 14:11 Uhr

54. Minute

Jetzt wieder Malgin mit einem Abschluss aus dem Slot, der aber geblockt wird. Die Schweiz drückt hier weiter.

Dank starkem Schlussdrittel
Nati wendet die nächste Klatsche gerade noch ab

Die Nati gerät gegen Finnland mit 0:5 in Rückstand. Doch statt das nächste Debakel einzufahren, steht die Mannschaft auf und betreibt zumindest Resultatkosmetik.
Publiziert: 02.05.2026 um 14:43 Uhr
|
Aktualisiert: 02.05.2026 um 15:50 Uhr
  • Schweiz vs. Finnland
1/10
Gegen Schweden blamiert sich die Hockey-Nati am Donnerstag mit einer 1:8-Niederlage.
Foto: Carl Sandin/Bildbyran/freshfocus
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Marcel AllemannReporter Eishockey

Die Schweizer beginnen dieses zweite Spiel der Czech Hockey Games im Rahmen der Euro Hockey Tour zunächst vorsichtig, aber ordentlich. Im Lauf des ersten Drittels finden sie zusehends besser ins Spiel und müssten eigentlich in Führung gehen. Doch Théo Rochette trifft, nachdem er herrlich von Damien Riat freigespielt wird und das Tor offen ist, nur den Pfosten. Um sich ernsthaft für ein WM-Ticket ins Spiel zu bringen, ist Offensiv-Tenor Rochette auf Skorerpunkte angewiesen, denn bezüglich seiner Zweikampf-Robustheit auf internationalem Level bestehen Zweifel. Bislang gelingt es dem talentierten Lausanne-Stürmer abgesehen von einem Treffer gegen Ungarn nicht, entsprechende Argumente zu sammeln.

Stattdessen kann fast im Gegenzug Fabian Heldner hinter dem Schweizer Tor den Puck in einem Zweikampf nicht dingfest machen und als Folge davon kommt Patrik Puistola zum 1:0 für Finnland. Und dann ist sie schon wieder da, die totale Verunsicherung und die Schweiz beginnt damit, sich nach dem 1:8 am Donnerstag gegen Schweden ins nächste Debakel zu stürzen. Denn 48 Sekunden später schlägt es bereits wieder ein, weil die Zuordnung komplett fehlt. Auch die erste Drittelspause kann für keinen Umschwung sorgen. Romain Loeffel verursacht mit einem haarsträubenden Fehler das 0:3 und ist anschliessend auch am 0:4 beteiligt, indem er Torschütze Valtteri Ojantakanen gewähren lässt und auch Gregory Hofmann nur halbherzig Hilfe leistet.

«Die Spieler müssen jetzt gute Leistungen abrufen, wenn sie an die WM wollen», sagte Assistenztrainer Marcel Jenni gegenüber SRF vor dem Spiel. Orientiert man sich an dieser Aussage, wird Routinier Loeffel die Heim-WM vor dem Fernseher verfolgen müssen. Doch er ist wahrlich nicht der Einzige, der dieser Tage nicht genügt, da liesse sich mehr als die halbe Mannschaft aufzählen. Die ab nächster Woche dazustossenden NHL-Leaderfiguren um Roman Josi, Nico Hischer und Nino Niederreiter sowie die Playoff-Finalisten haben dadurch den Status von Heilsbringern.

Für Wende ist Hypothek zu gross

Immerhin gelingt es der Nati nach dem in Unterzahl kassierten 0:5 aufzustehen. Das 1:5 von Ken Jäger, über die gesamte bisherige WM-Vorbereitung betrachtet der beste Schweizer, ist ein Dosenöffner. Anschliessend treffen auch noch Tyler Moy, der nach seiner Verletzung in den Playoffs ein ansehnliches Comeback gibt, und Heldner, der einen Schuss von Denis Malgin mit dem Schlittschuh leicht abfälscht. Plötzlich steht es nur noch 3:5, das Resultat sieht dadurch freundlicher aus und auch die Körpersprache ist jetzt wieder eine andere. Manchmal braucht es im Eishockey wenig, um viel auszulösen. Doch um die ganze Partie noch auf den Kopf zu stellen, reicht es nicht mehr. Dafür ist die zuvor eingehandelte Hypothek zu gross.

Nati-Trainer Jan Cadieux wird keine Probleme haben, im Hinblick auf den nächsten Kaderschnitt am Sonntagabend bei den ausscheidenden Spielern entsprechende Argumente zu finden. Und vielleicht wird er sich neben den NHL-Spielern auch von mehr Playoff-Finalisten Hilfe holen, als dies ursprünglich geplant war. Zugleich steht Cadieux auch selbst unter Beobachtung – die Mannschaft nach der 1:8-Klatsche gegen Schweden wieder aufzurichten, ist ihm nur bedingt gelungen. Das abschliessende Spiel der Czech Hockey Games am Sonntag gegen die starken Tschechen wird auf jeden Fall für alle nochmals zu einem Charaktertest.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
0
0
0
1
Finnland
Finnland
0
0
0
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
1
Großbritannien
Großbritannien
0
0
0
1
Ungarn
Ungarn
0
0
0
1
Lettland
Lettland
0
0
0
1
Schweiz
Schweiz
0
0
0
1
USA
USA
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
1
Tschechische Republik
Tschechische Republik
0
0
0
1
Dänemark
Dänemark
0
0
0
1
Italien
Italien
0
0
0
1
Norwegen
Norwegen
0
0
0
1
Slowakei
Slowakei
0
0
0
1
Slowenien
Slowenien
0
0
0
1
Schweden
Schweden
0
0
0
Playoffs
Abstieg
Die letzten Spiele
Anstoss
Samstag
02. Mai 2026 um 12:00 Uhr
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