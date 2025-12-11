DE
Schweden
Schweden
LIVE
1:2
(1:2 | -:- | -:-)
Schweiz
Schweiz
Lindholm 5'
Moy 3'

Euro Hockey Tour im Ticker
Schweizer Führung hält keine drei Minuten

vor 1 Minute

12. Minute: Tooor im Powerplay für Schweiz, 1:2 durch D.Riat .

vor 3 Minuten

11. Minute

Simion entwischt nach dem Bully, kommt aber nicht wunschgemäss zum Abschluss.

vor 4 Minuten
Zeitstrafe
Zeitstrafe

11. Minute: 2-Minuten-Strafe für J.de la Rose (Schweden).

Der Schwede von Fribourg legt hier Rochette und so gibt es 2 Minuten Powerplay für die Schweiz.

vor 7 Minuten

10. Minute

Die Schweden üben hier grossen Druck auf die Schweizer Defensive aus.

vor 8 Minuten

8. Minute

Die Schweizer spielen jetzt geduldig und schlussendlich kommt Le Coultre zum Abschluss - dieser bleib aber an einem Verteidiger hängen.

vor 9 Minuten

7. Minute

Thürkauf spielt Hofmann schön an, sein Ablenker geht aber neben das Tor.

vor 11 Minuten

7. Minute

Die Schweizer Verteidigung sieht beim Gegentor nicht sehr gut aus und die Schweden wissen das zu nutzen.

vor 13 Minuten
Tor
Tor

5. Minute: Tooor für Schweden, 1:1 durch P.Lindholm.

Lindholm zuerst mit der vergebenen Grosschance, als er alleine vor Genoni den Pfosten trifft. Kurze Zeit später spielt Hedqvist von hinter dem Tor einen guten Pass in den Slot, wo Lindholm diesmal verwerten kann.

vor 18 Minuten

3. Minute: Tooor im Powerplay für Schweiz, 0:1 durch T.Moy .

Jetzt also doch die Führung für die Schweiz! Rochette mit dem Abschluss, den Johansson parieren kann. Dann kommt zuerst Riat per Volley zum Abschluss und schlussendlich bringt Moy die Scheibe, ebenfalls per Direktabnahme, über die Linie.

vor 19 Minuten

3. Minute

Die Schweizer haben hier etwas Mühe ein gutes Powerplay aufzuziehen.

