Schweizer Führung hält keine drei Minuten

Simion entwischt nach dem Bully, kommt aber nicht wunschgemäss zum Abschluss.
Der Schwede von Fribourg legt hier Rochette und so gibt es 2 Minuten Powerplay für die Schweiz.
Die Schweden üben hier grossen Druck auf die Schweizer Defensive aus.
Die Schweizer spielen jetzt geduldig und schlussendlich kommt Le Coultre zum Abschluss - dieser bleib aber an einem Verteidiger hängen.
Thürkauf spielt Hofmann schön an, sein Ablenker geht aber neben das Tor.
Die Schweizer Verteidigung sieht beim Gegentor nicht sehr gut aus und die Schweden wissen das zu nutzen.
Lindholm zuerst mit der vergebenen Grosschance, als er alleine vor Genoni den Pfosten trifft. Kurze Zeit später spielt Hedqvist von hinter dem Tor einen guten Pass in den Slot, wo Lindholm diesmal verwerten kann.
Jetzt also doch die Führung für die Schweiz! Rochette mit dem Abschluss, den Johansson parieren kann. Dann kommt zuerst Riat per Volley zum Abschluss und schlussendlich bringt Moy die Scheibe, ebenfalls per Direktabnahme, über die Linie.
Die Schweizer haben hier etwas Mühe ein gutes Powerplay aufzuziehen.