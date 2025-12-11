Schweizer Führung hält keine drei Minuten

3. Minute: Tooor im Powerplay für Schweiz, 0:1 durch T.Moy .

Jetzt also doch die Führung für die Schweiz! Rochette mit dem Abschluss, den Johansson parieren kann. Dann kommt zuerst Riat per Volley zum Abschluss und schlussendlich bringt Moy die Scheibe, ebenfalls per Direktabnahme, über die Linie.