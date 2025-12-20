Der EHC Biel trauert um ehemaligen Stürmer-Star (†63)

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Diese Woche ereilte die Schweizer Eishockeyfamilie eine traurige Nachricht. Paul Gagné ist im Alter von lediglich 63 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Der ehemalige NHL-Spieler fand 1992 den Weg in die Schweiz, spielte zunächst für Olten und den ZSC, ehe er von 1996 bis 1999 den EHC Biel als Goalgetter in der damaligen NLB prägte. Anschliessend war er auch noch für eine Saison Trainer in Biel.

Im Seeland hat man den Kanadier nicht vergessen und so wird ihm vor der Partie gegen Servette am Samstagabend mit einer Trauerminute gedacht. Dazu rollen die Fans auch noch ein passendes Banner aus. Ein sehr emotionaler Moment.