Der EHC Biel trauert um ehemaligen Stürmer-Star (†63)

Diese Woche ereilte die Schweizer Eishockeyfamilie eine traurige Nachricht. Paul Gagné ist im Alter von lediglich 63 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Der ehemalige NHL-Spieler fand 1992 den Weg in die Schweiz, spielte zunächst für Olten und den ZSC, ehe er von 1996 bis 1999 den EHC Biel als Goalgetter in der damaligen NLB prägte. Anschliessend war er auch noch für eine Saison Trainer in Biel.
Im Seeland hat man den Kanadier nicht vergessen und so wird ihm vor der Partie gegen Servette am Samstagabend mit einer Trauerminute gedacht. Dazu rollen die Fans auch noch ein passendes Banner aus. Ein sehr emotionaler Moment.
Die Eishockey-Welt trauert um Paul Gagné. Der Kanadier ist im Alter von 63 Jahren nach einer Krebskrankheit verstorben. In den 80er-Jahren spielte er in der NHL unter anderem für New Jersey, Colorado, Toronto und New York. Zum Abschluss seiner aktiven Karriere hinterliess er in der Schweiz seine Spuren, kurvte von 1992 bis 1999 für Olten und Biel (sowie in acht Spielen für den damaligen Zürcher SC) übers Eis. In jener Zeit (1992 bis 1996) nahm er in der Altjahreswoche auch viermal als Teil des Team Canadas am Spengler Cup teil.
Nach seinem Karriereende 1999 übernahm er für eine Saison das Traineramt beim EHC Biel-Bienne, ehe er in seine Heimat Iroquois Falls zurückkehrte. Dort war er 16 Jahre lang Trainer und General Manager in der Juniorenliga NOJHL und gewann 2010 den Meistertitel. Zudem leitete er ein eigenes Nachwuchscamp in Timmins. Dieses Jahr wurde Gagné in die neu geschaffene Hockey North Hall of Fame aufgenommen.
