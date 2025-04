Andres Ambühl spielte von 2010 bis 2013 für die ZSC Lions. Foto: geisser

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Keiner verkörpert den HC Davos der Neuzeit so wie Andres Ambühl (41). Dabei gerät oft fast in Vergessenheit, dass die HCD-Ikone von 2010 bis 2013 drei Jahre für die ZSC Lions spielte und er in Zürich einen seiner insgesamt sechs Meistertitel feierte. Endet seine unglaubliche Reise als HCD-Spieler in den Playoff-Halbfinals nun ausgerechnet gegen jenen Klub, mit dem er einst fremdging, was damals in Davos für Empörung sorgte? Es würde sich ein Kreis schliessen.