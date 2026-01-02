Die Brand-Katastrophe von Crans-Montana hat das ganze Land in einen Schock-Zustand versetzt. Auch die Hockey-Familie ist tieftraurig – in allen Stadien werden bei der ersten National-League-Runde des Jahres 2026 der Opfer mit Schweigeminuten gedacht.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Es hätte ein fröhlicher Auftakt ins Hockey-Jahr 2026 sein sollen. Doch das konnte es nicht, nachdem Crans-Montana VS in der Neujahrsnacht von dieser schrecklichen Brand-Katastrophe heimgesucht wurde. Die Herzen der Menschen in diesem Land sind bei den vielen Toten, Verletzten und deren Familien. Auch in den Eishockey-Stadien.

An allen Spielorten wird vor den Matches mit Schweigeminuten der Opfer gedacht. Überall sind auf dem Eis sichtlich betroffene und in sich kehrende Hockeystars zu sehen. Auf den Tribünen kämpfen Erwachsene, Jugendliche im Alter der Opfer, die vor zwei Tagen einfach nur eine schöne Neujahrs-Party feiern wollten, und auch Kinder mit den Tränen. Nicht nur in der National League, sondern vor allem auch in der Swiss League, wo die Walliser Vereine Visp und das direkt unter Crans-Montana beheimatete Sierre im Einsatz stehen. Fankurven aus dem ganzen Land bekunden ihre Solidarität mit Botschaften auf Transparenten, einige Teams spielen mit Trauerflor auf den Trikots. Es ist sehr emotional, geht unter die Haut.

Sieh dir unseren Video-Zusammenschnitt aus den National-League-Stadien an – und halte ebenfalls für einen Moment inne.