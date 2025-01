Wer krallt sich den Titel? Vier Teams wollen die Cup-Trophäe

An diesem Wochenende vom 25. und 26. Januar geht es in der Vaudoise aréna in Lausanne um den ersten Titel bei den Frauen in dieser Eishockey-Saison. Das Finalturnier des National Cups 2024/25 steht nämlich auf dem Programm.

Publiziert: vor 35 Minuten