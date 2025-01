Das Halbfinale im Livestream Wer folgt den GCK Lions ins Finale des National Cups?

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick das "Match of the Week" im Livestream. Eine Woche nach dem ersten Halbfinale im National Cup wird im Duell zwischen dem EHC Basel und dem HC La Chaux-de-Fonds der Finalgegner der GCK Lions ermittelt.

Publiziert: 17:19 Uhr