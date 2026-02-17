Schmaleres Feld an Olympia «Da stehst du beim Bully mit dem Arsch an der Bande»

An den olympischen Spielen ist das Eisfeld im Vergleich zu der National League deutlich kleiner. Daran müssen sich die Spieler zuerst gewöhnen. Über das und über einen tollen Simon Knak sprechen Dino Kessler und Raphi Walser im Podcast «SCHLIIFTS?».