Bald auch in der Schweiz? Schliifts verlangt: «Kleines Eisfeld einführen!»

Das kleine Eisfeld sorgt an den olympischen Spielen für mehr Unterhaltung. Sollte diese Grösse auch in der National League zum Einsatz kommen? Das fordert Blick-Eishockeychef Dino Kessler im Podcast «SCHLIIFTS?».