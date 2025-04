1/6 Sieg angesagt, Tor geliefert: Riedi macht keine halben Sachen. Foto: keystone-sda.ch

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Interviews mit Profisportlern sind in der Regel von einlullender Fahlheit. Oftmals fragt man sich, weshalb die TV-Anbieter nicht grundsätzlich auf die trostlose Phrasendrescherei verzichten, wenn daraus doch nicht mehr hervorgeht als Sätze wie «Ich freue mich über meine zwei Tore, aber viel wichtiger ist, dass wir als Team Erfolg haben», «Wir müssen Spiel für Spiel nehmen» oder die Königinmutter aller Floskeln: «Das nächste Spiel ist das wichtigste.» Den Bescheidenheitsplural «wir» bekommen die Sportler heute während der Adoleszenz mit dem Vorschlaghammer eingetrichtert. Bei diesem Gelaber zeigt dir dein Gehirn noch den Mittelfinger, bevor der Stirnlappen vor der Glotze sicherheitshalber den Ruhezustand aktiviert. Ein Fluchtreflex, der den Zuschauer davor bewahren soll, die Fernbedienung auf den Plasmabildschirm abzufeuern.

Ein Zitat wie eine Schwarzwälder Torte

Aber es gibt Ausnahmen. Willy Riedi zum Beispiel. Der Stürmer des Titelverteidigers aus Zürich hat in dieser Woche dafür gesorgt, dass man sich vor der Glotze plötzlich die Augen gerieben und gefragt hat, ob der das jetzt wirklich gesagt hat. Ein Zitat, das einem ins Gesicht geflogen kam wie eine Schwarzwälder Torte mit besonders hohem Schlagrahmanteil: «Fertig jetzt mit dem Scheissdreck, jetzt machen wir den Sack zu.» Wunderbar. Danke Willy. Endlich einer, der sich was traut. Kein Fachkauderwelsch und keine Bescheidenheit aus dem Stehsatz – sondern frisch von der Leber weg das gesagt, was endlich gesagt werden musste. Dass Riedi nach dem Tortenschlacht-Interview mit einem Volltreffer wegweisend dafür besorgt ist, dass der Vorsatz auch in die Tat umgesetzt wird, macht die Sache nur noch schmackhafter. Der 26-Jährige ist jetzt eine Legende, das Zitat gehört auf T-Shirts gedruckt und in der Sportwelt verteilt.

Die ZSC Lions – allen eine Nasenlänge voraus

Beim Titelverteidiger aus Zürich verzichtet man scheinbar grundsätzlich auf die mittlerweile standardmässige Interview-Bevormundung, damit sind die ZSC Lions der Konkurrenz auch neben dem sportlichen Glatteis eine Nasenlänge voraus. Gut, sind die noch mit dabei. Da darf man sich auch in der Finalserie auf die Stimmen nach dem Spiel freuen.