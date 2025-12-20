Die Dragon Queens aus der dritthöchsten Spielklasse bleiben im Cup-Viertelfinal gegen die ZSC Lions ohne Chance. Am Ende verliert das Team aus Wichtrach BE mit 0:16.

Julian Sigrist Redaktor Sport

«Wir wollen dieses Spiel geniessen», sagte Dragon-Queens-Trainer Markus Bühler vor der Partie gegen die ZSC Lions. Das Team aus der dritthöchsten Frauen-Liga SWHL C war als einziges unterklassiges Team in den Cup-Viertelfinal eingezogen. Dieser bedeutet für die Eishockey-Frauen aus Wichtrach BE Endstation. Gegen die Zürcherinnen setzt es eine 0:16-Niederlage ab.

Bereits im ersten Drittel ziehen die Lions unter anderem dank einem Hattrick Sara Bachmann mit fünf Toren Vorsprung davon. Nach drei Toren im Mittelabschnitt treffen die Zürcherinnen im Schlussdrittel weitere achtmal. Neben Bachmann, die im Schlussabschnitt ein weiteres Tor erzielt, überzeugen Isabel Waidacher mit fünf Assists und Kristi Shashkina mit drei Treffer und zwei Vorlagen.

Einen weiteren deutlichen Sieg gibt es im Viertelfinal zwischen Neuchâtel und Zug. Die Zentralschweizerinnen gewinnen auswärts mit 9:0. Enger geht es in den anderen beiden Partien zu und her. Der HCD gewinnt gegen Fribourg ebenso mit 2:1 wie Langenthal gegen Ambrì-Piotta.