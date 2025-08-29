Der Lausanne HC verliert sein Auftaktspiel in der Champions Hockey League gegen Lukko Rauma mit 1:4. Trotz früher Führung durch Théo Rochette konnten die Waadtländer in Finnland nicht bestehen. Am Sonntag folgt das nächste Auswärtsspiel gegen Frölunda Göteborg.

Einziger Torschütze für Lausanne: Théo Rochette. (Archivbild) Foto: CYRIL ZINGARO

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Lausanne HC startet mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions Hockey League. Die Waadtländer unterliegen in Finnland Lukko Rauma nach verheissungsvollem Beginn 1:4. Nach gut acht Minuten führt Lausanne im Duell zweier Qualifikationssieger der letzten Saison dank einem Powerplaytor von Théo Rochette 1:0, am Ende steht die Mannschaft von Trainer Geoff Ward aber mit leeren Händen da. Mit einem Doppelschlag innert 65 Sekunden wendet Lukko Rauma noch vor der ersten Pause das Blatt, im Schlussdrittel legen die Gastgeber mit zwei weiteren Toren nach.

Für Lausanne geht es am Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Frölunda Göteborg weiter. Beim Champions-League-Rekordsieger aus Schweden steht der Schweizer Nationalverteidiger Dominik Egli unter Vertrag.





