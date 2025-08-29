Der Lausanne HC startet mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions Hockey League. Die Waadtländer unterliegen in Finnland Lukko Rauma nach verheissungsvollem Beginn 1:4. Nach gut acht Minuten führt Lausanne im Duell zweier Qualifikationssieger der letzten Saison dank einem Powerplaytor von Théo Rochette 1:0, am Ende steht die Mannschaft von Trainer Geoff Ward aber mit leeren Händen da. Mit einem Doppelschlag innert 65 Sekunden wendet Lukko Rauma noch vor der ersten Pause das Blatt, im Schlussdrittel legen die Gastgeber mit zwei weiteren Toren nach.
Für Lausanne geht es am Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Frölunda Göteborg weiter. Beim Champions-League-Rekordsieger aus Schweden steht der Schweizer Nationalverteidiger Dominik Egli unter Vertrag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sparta Prag
1
3
3
2
Eisbären Berlin
1
3
3
3
Ilves Tampere
1
2
3
4
SC Bern
1
2
3
5
KalPa Hockey
1
1
2
6
EV Zug
1
1
2
7
Lulea Hockey
1
-1
1
8
Belfast Giants
1
-1
1
9
Brynäs IF
0
0
0
10
Frölunda HC
0
0
0
11
GKS Tychy
0
0
0
12
HC Bolzano-Bozen Foxes
0
0
0
13
HC Kometa Brno
0
0
0
14
Lausanne HC
0
0
0
15
Lukko Rauma
0
0
0
16
Mountfield HK
0
0
0
17
Odense Bulldogs
0
0
0
18
Fischtown Pinguins
0
0
0
19
Red Bull Salzburg
0
0
0
20
ZSC Lions
0
0
0
21
ERC Ingolstadt
1
-2
0
22
Grenoble Bruleurs de Loups
1
-2
0
23
KAC Klagenfurt
1
-3
0
24
Storhamar Hockey
1
-3
0