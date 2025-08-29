DE
Trotz früher Führung
Lausanne verliert zum Auftakt der Champions Hockey League

Der Lausanne HC verliert sein Auftaktspiel in der Champions Hockey League gegen Lukko Rauma mit 1:4. Trotz früher Führung durch Théo Rochette konnten die Waadtländer in Finnland nicht bestehen. Am Sonntag folgt das nächste Auswärtsspiel gegen Frölunda Göteborg.
Publiziert: vor 43 Minuten
Einziger Torschütze für Lausanne: Théo Rochette. (Archivbild)
Foto: CYRIL ZINGARO
Der Lausanne HC startet mit einer Niederlage in die neue Saison der Champions Hockey League. Die Waadtländer unterliegen in Finnland Lukko Rauma nach verheissungsvollem Beginn 1:4. Nach gut acht Minuten führt Lausanne im Duell zweier Qualifikationssieger der letzten Saison dank einem Powerplaytor von Théo Rochette 1:0, am Ende steht die Mannschaft von Trainer Geoff Ward aber mit leeren Händen da. Mit einem Doppelschlag innert 65 Sekunden wendet Lukko Rauma noch vor der ersten Pause das Blatt, im Schlussdrittel legen die Gastgeber mit zwei weiteren Toren nach.

Für Lausanne geht es am Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel bei Frölunda Göteborg weiter. Beim Champions-League-Rekordsieger aus Schweden steht der Schweizer Nationalverteidiger Dominik Egli unter Vertrag.


Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
1
3
3
2
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
1
3
3
3
Ilves Tampere
Ilves Tampere
1
2
3
4
SC Bern
SC Bern
1
2
3
5
KalPa Hockey
KalPa Hockey
1
1
2
6
EV Zug
EV Zug
1
1
2
7
Lulea Hockey
Lulea Hockey
1
-1
1
8
Belfast Giants
Belfast Giants
1
-1
1
9
Brynäs IF
Brynäs IF
0
0
0
10
Frölunda HC
Frölunda HC
0
0
0
11
GKS Tychy
GKS Tychy
0
0
0
12
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
0
0
0
13
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
0
0
0
14
Lausanne HC
Lausanne HC
0
0
0
15
Lukko Rauma
Lukko Rauma
0
0
0
16
Mountfield HK
Mountfield HK
0
0
0
17
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
0
0
0
18
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
0
0
0
19
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
0
0
0
20
ZSC Lions
ZSC Lions
0
0
0
21
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
1
-2
0
22
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
1
-2
0
23
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
1
-3
0
24
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
1
-3
0
Playoffs
      Meistgelesen