Im dritten Spiel der Champions Hockey League holt Lausanne den ersten Sieg. Gleich mit 7:3 gewinnen die Waadtländer gegen die Belfast Giants.

Gleich siebenmal können die Spieler von Lausanne gegen die Belfast Giants jubeln. Foto: SALVATORE DI NOLFI

Lausanne feiert im dritten Spiel in der laufenden Champions Hockey League den ersten Sieg. Das Team von Trainer Geoff Ward bezwingt die weiterhin punktelose nordirische Equipe Belfast Giants 7:3.

Die 5678 Zuschauer bekommen in den ersten acht Minuten nicht weniger als fünf Tore zu sehen. Lausanne geht durch Drake Caggiula (1.) und Austin Czarnik per Penalty (7.) zweimal in Führung, muss jedoch beide Male kurz darauf den Ausgleich hinnehmen – das erste Mal nach 20 Sekunden, das zweite Mal nach 26 Sekunden. In der 8. Minute gelingt Belfast gar das 3:2. Im Mitteldrittel zieht der LHC dank drei Toren innert 8:03 Minuten von 3:3 (19.) auf 6:3 (34.) davon.

Caggiula zeichnet auch für das 6:3 und 7:3 (50.) verantwortlich. Czarnik trifft noch zum 5:3 (50.) und lässt sich zudem zwei Assists gutschreiben. Yannick Zehnder, ein weiterer Neuzugang der Lausanner, verzeichnet drei Assists.

