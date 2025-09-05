Lausanne feiert im dritten Spiel in der laufenden Champions Hockey League den ersten Sieg. Das Team von Trainer Geoff Ward bezwingt die weiterhin punktelose nordirische Equipe Belfast Giants 7:3.
Die 5678 Zuschauer bekommen in den ersten acht Minuten nicht weniger als fünf Tore zu sehen. Lausanne geht durch Drake Caggiula (1.) und Austin Czarnik per Penalty (7.) zweimal in Führung, muss jedoch beide Male kurz darauf den Ausgleich hinnehmen – das erste Mal nach 20 Sekunden, das zweite Mal nach 26 Sekunden. In der 8. Minute gelingt Belfast gar das 3:2. Im Mitteldrittel zieht der LHC dank drei Toren innert 8:03 Minuten von 3:3 (19.) auf 6:3 (34.) davon.
Caggiula zeichnet auch für das 6:3 und 7:3 (50.) verantwortlich. Czarnik trifft noch zum 5:3 (50.) und lässt sich zudem zwei Assists gutschreiben. Yannick Zehnder, ein weiterer Neuzugang der Lausanner, verzeichnet drei Assists.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frölunda HC
3
8
9
2
Ilves Tampere
3
6
9
3
KalPa Hockey
3
9
8
4
ZSC Lions
3
5
7
5
HC Kometa Brno
2
6
6
6
Brynäs IF
3
4
6
7
Red Bull Salzburg
3
2
6
8
EV Zug
2
5
5
9
HC Sparta Prag
3
2
5
10
Lulea Hockey
3
0
5
11
Lukko Rauma
2
2
3
12
Eisbären Berlin
2
2
3
13
SC Bern
2
0
3
14
HC Bolzano-Bozen Foxes
2
-2
3
15
KAC Klagenfurt
3
-4
3
16
Storhamar Hockey
3
-6
3
17
Fischtown Pinguins
2
0
2
18
Odense Bulldogs
3
-4
2
19
Belfast Giants
2
-4
1
20
Mountfield HK
2
-6
1
21
ERC Ingolstadt
2
-5
0
22
Lausanne HC
2
-6
0
23
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0
24
GKS Tychy
3
-8
0