Kantersieg gegen Nordiren
Erster Lausanner Triumph in Champions Hockey League

Im dritten Spiel der Champions Hockey League holt Lausanne den ersten Sieg. Gleich mit 7:3 gewinnen die Waadtländer gegen die Belfast Giants.
Publiziert: 20:59 Uhr
Anhören
Gleich siebenmal können die Spieler von Lausanne gegen die Belfast Giants jubeln.
Foto: SALVATORE DI NOLFI
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lausanne feiert im dritten Spiel in der laufenden Champions Hockey League den ersten Sieg. Das Team von Trainer Geoff Ward bezwingt die weiterhin punktelose nordirische Equipe Belfast Giants 7:3.

Die 5678 Zuschauer bekommen in den ersten acht Minuten nicht weniger als fünf Tore zu sehen. Lausanne geht durch Drake Caggiula (1.) und Austin Czarnik per Penalty (7.) zweimal in Führung, muss jedoch beide Male kurz darauf den Ausgleich hinnehmen – das erste Mal nach 20 Sekunden, das zweite Mal nach 26 Sekunden. In der 8. Minute gelingt Belfast gar das 3:2. Im Mitteldrittel zieht der LHC dank drei Toren innert 8:03 Minuten von 3:3 (19.) auf 6:3 (34.) davon.

Caggiula zeichnet auch für das 6:3 und 7:3 (50.) verantwortlich. Czarnik trifft noch zum 5:3 (50.) und lässt sich zudem zwei Assists gutschreiben. Yannick Zehnder, ein weiterer Neuzugang der Lausanner, verzeichnet drei Assists.

Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frölunda HC
Frölunda HC
3
8
9
2
Ilves Tampere
Ilves Tampere
3
6
9
3
KalPa Hockey
KalPa Hockey
3
9
8
4
ZSC Lions
ZSC Lions
3
5
7
5
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
2
6
6
6
Brynäs IF
Brynäs IF
3
4
6
7
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
3
2
6
8
EV Zug
EV Zug
2
5
5
9
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
3
2
5
10
Lulea Hockey
Lulea Hockey
3
0
5
11
Lukko Rauma
Lukko Rauma
2
2
3
12
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
2
3
13
SC Bern
SC Bern
2
0
3
14
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
2
-2
3
15
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
3
-4
3
16
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
3
-6
3
17
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
2
0
2
18
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
3
-4
2
19
Belfast Giants
Belfast Giants
2
-4
1
20
Mountfield HK
Mountfield HK
2
-6
1
21
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
2
-5
0
22
Lausanne HC
Lausanne HC
2
-6
0
23
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0
24
GKS Tychy
GKS Tychy
3
-8
0
Playoffs
