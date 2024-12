1/5 Fischtowns Däne Christian Wejse (M.) nimmt es gleich mit zwei Gegenspielern von Augsburg auf. Foto: imago/kolbert-press

Die Fischtown Pinguins überraschen erneut in der DEL – und sind die CHL-Sensation

Schwedens Meister Skelleftea schossen sie in den Achtelfinals mit 10:1 weg

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven waren letzte Saison die Sensation in der DEL, gewannen die Quali und liessen sich erst im Playoff-Final von den über viel mehr Breite verfügenden Eisbären Berlin stoppen. Ein «One-Hit-Wonder» dachten viele und prophezeiten den Norddeutschen ein schwieriges Folgejahr. Umso mehr, da ihr Kult-Sportchef Alfred Prey (70) und Erfolgstrainer Thomas Popiesch (59) nach der grössten Saison der Vereinsgeschichte abgetreten sind.

Doch die Pinguins verblüffen auch in dieser Saison, spielen erneut an der Spitze (aktuell Rang 3, 4 Punkte hinter Leader Ingolstadt) mit. Und das trotz der Doppelbelastung mit der Champions League, in der Fischtown ebenso für Furore sorgt. Mit dem unfassbaren Gesamtskore von 10:1 (5:0 und 5:1-Siege) schaltete es in den Achtelfinals den schwedischen Meister und CHL-Vorjahresfinalisten Skelleftea aus. Auch unter der jungen Führung mit dem neuen Sportchef Sebastian Furchner (42) und Trainer Alexander Sulzer (40) watscheln die Pinguine auf dem Eis von Wundertat zu Wundertat.

Totale Euphorie – inklusive Public Viewing

Dabei ist ihre Mannschaft eigentlich völlig überaltert, in ihrem Kader figurieren nicht weniger als 14 Spieler jenseits der 30. Ihre Schlüsselfiguren kommen aus den zweitklassigen Hockeyländern Slowenien und Dänemark. Mit ihrem slowenischen Paradesturm Miha Verlic (33), Ziga Jeglic (36) und Jan Urbas (36) sowie den beiden dänischen Verteidiger-Patrons Phillip Bruggisser (33) und Nicholas Jensen (35).

Champions Hockey League, Viertelfinal-Hinspiele Dienstag, 3. Dezember:

Servette – Bremerhaven 19.45 Mittwoch, 4. Dezember:

Servette – Bremerhaven 19.45 Mittwoch, 4. Dezember:

Und nun wollen sie in der Champions League allen Ernstes auch noch Titelverteidiger Servette stürzen. Mit einem Budget von rund 5 Mio. Euro, was weniger als einem Drittel desjenigen der Genfer entsprechen dürfte. Die Euphorie vor dem Hinspiel am Dienstag in der Westschweiz ist bei Fischtown riesig – es wurde gar ein Public Viewing auf die Beine gestellt. Auf dem Papier ist Servette der klare Favorit. Doch das war Skelleftea in den Achtelfinals ebenfalls und wurde sowas von abgewatscht. Und in der Regular Season der CHL kassierte auch Servette anfangs September in Bremerhaven eine 2:3-Niederlage.