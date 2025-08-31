Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
2
5
6
2
EV Zug
2
5
5
3
KalPa Hockey
2
4
5
4
Lulea Hockey
2
1
4
5
HC Kometa Brno
1
3
3
6
Lukko Rauma
1
3
3
7
Frölunda HC
1
3
3
8
Eisbären Berlin
2
2
3
9
Red Bull Salzburg
1
2
3
10
HC Sparta Prag
2
1
3
11
SC Bern
2
0
3
12
Storhamar Hockey
2
-1
3
13
KAC Klagenfurt
2
-2
3
14
Odense Bulldogs
1
1
2
15
Fischtown Pinguins
1
1
2
16
Mountfield HK
1
-1
1
17
ZSC Lions
1
-1
1
18
Belfast Giants
2
-4
1
19
GKS Tychy
1
-2
0
20
Lausanne HC
1
-3
0
21
Brynäs IF
1
-3
0
22
HC Bolzano-Bozen Foxes
1
-3
0
23
ERC Ingolstadt
2
-5
0
24
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0