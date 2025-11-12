Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
6
17
18
2
KalPa Hockey
6
16
17
3
Frölunda HC
6
10
15
4
HC Sparta Prag
6
9
14
5
Lukko Rauma
6
7
13
6
ERC Ingolstadt
6
8
12
7
6
7
10
8
HC Kometa Brno
6
-1
10
9
Lulea Hockey
6
0
10
10
Brynäs IF
6
4
9
11
Red Bull Salzburg
6
3
9
12
Storhamar Hockey
6
-7
9
13
6
2
8
14
Grenoble Bruleurs de Loups
6
-3
8
15
6
-1
7
16
Fischtown Pinguins
6
-1
7
17
Mountfield HK
6
-6
7
18
KAC Klagenfurt
6
-6
6
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
6
-7
6
20
6
-6
5
21
Odense Bulldogs
6
-12
5
22
Eisbären Berlin
6
-9
4
23
Belfast Giants
6
-17
4
24
GKS Tychy
6
-7
3