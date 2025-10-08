Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
4
9
12
2
KalPa Hockey
4
10
11
3
Frölunda HC
4
6
9
4
Brynäs IF
4
6
9
5
EV Zug
4
4
8
6
HC Sparta Prag
4
4
8
7
Lulea Hockey
4
1
8
8
Lukko Rauma
4
5
7
9
HC Kometa Brno
4
3
7
10
ZSC Lions
4
3
7
11
SC Bern
4
1
7
12
ERC Ingolstadt
4
1
6
13
Red Bull Salzburg
4
1
6
14
KAC Klagenfurt
4
-1
6
15
Mountfield HK
4
-1
6
16
Grenoble Bruleurs de Loups
4
-2
5
17
HC Bolzano-Bozen Foxes
4
-5
5
18
Eisbären Berlin
4
-3
4
19
Fischtown Pinguins
4
-2
4
20
Lausanne HC
4
-4
3
21
Storhamar Hockey
4
-9
3
22
Odense Bulldogs
4
-7
2
23
Belfast Giants
4
-11
1
24
GKS Tychy
4
-9
0