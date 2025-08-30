Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sparta Prag
1
3
3
2
HC Kometa Brno
1
3
3
3
Lukko Rauma
1
3
3
4
Eisbären Berlin
1
3
3
5
Frölunda HC
1
3
3
6
Ilves Tampere
1
2
3
7
Red Bull Salzburg
1
2
3
8
SC Bern
1
2
3
9
Odense Bulldogs
1
1
2
10
KalPa Hockey
1
1
2
11
EV Zug
1
1
2
12
Fischtown Pinguins
1
1
2
13
Mountfield HK
1
-1
1
14
ZSC Lions
1
-1
1
15
Lulea Hockey
1
-1
1
16
Belfast Giants
1
-1
1
17
GKS Tychy
1
-2
0
18
ERC Ingolstadt
1
-2
0
19
Grenoble Bruleurs de Loups
1
-2
0
20
Lausanne HC
1
-3
0
21
Brynäs IF
1
-3
0
22
KAC Klagenfurt
1
-3
0
23
HC Bolzano-Bozen Foxes
1
-3
0
24
Storhamar Hockey
1
-3
0