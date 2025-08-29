Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sparta Prag
1
3
3
2
Eisbären Berlin
1
3
3
3
Ilves Tampere
1
2
3
4
SC Bern
1
2
3
5
EV Zug
1
1
2
5
KalPa Hockey
1
1
2
7
Belfast Giants
1
-1
1
7
Lulea Hockey
1
-1
1
9
Brynäs IF
0
0
0
9
Fischtown Pinguins
0
0
0
9
Frölunda HC
0
0
0
9
GKS Tychy
0
0
0
9
HC Bolzano-Bozen Foxes
0
0
0
9
HC Kometa Brno
0
0
0
9
Lausanne HC
0
0
0
9
Lukko Rauma
0
0
0
9
Mountfield HK
0
0
0
9
Odense Bulldogs
0
0
0
9
Red Bull Salzburg
0
0
0
9
ZSC Lions
0
0
0
21
ERC Ingolstadt
1
-2
0
22
Grenoble Bruleurs de Loups
1
-2
0
23
KAC Klagenfurt
1
-3
0
24
Storhamar Hockey
1
-3
0