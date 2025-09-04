Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Kometa Brno
2
6
6
2
Frölunda HC
2
6
6
3
Ilves Tampere
2
5
6
4
Red Bull Salzburg
2
3
6
5
EV Zug
2
5
5
6
KalPa Hockey
2
4
5
7
ZSC Lions
2
3
4
8
Lulea Hockey
2
1
4
9
Lukko Rauma
2
2
3
10
Brynäs IF
2
2
3
11
Eisbären Berlin
2
2
3
12
HC Sparta Prag
2
1
3
13
SC Bern
2
0
3
14
Storhamar Hockey
2
-1
3
15
HC Bolzano-Bozen Foxes
2
-2
3
16
KAC Klagenfurt
2
-2
3
17
Fischtown Pinguins
2
0
2
18
Odense Bulldogs
2
-2
2
19
Belfast Giants
2
-4
1
20
Mountfield HK
2
-6
1
21
ERC Ingolstadt
2
-5
0
22
Lausanne HC
2
-6
0
23
GKS Tychy
2
-6
0
24
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0