Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frölunda HC
3
8
9
2
Ilves Tampere
3
6
9
3
KalPa Hockey
3
9
8
4
HC Kometa Brno
3
5
7
5
ZSC Lions
3
5
7
6
Lukko Rauma
3
6
6
7
Brynäs IF
3
4
6
8
Red Bull Salzburg
3
2
6
9
HC Sparta Prag
3
2
5
10
EV Zug
3
1
5
11
HC Bolzano-Bozen Foxes
3
-1
5
12
Lulea Hockey
3
0
5
13
SC Bern
3
-1
4
14
ERC Ingolstadt
3
-1
3
15
Lausanne HC
3
-2
3
16
Eisbären Berlin
3
-2
3
17
Grenoble Bruleurs de Loups
3
-3
3
18
KAC Klagenfurt
3
-4
3
19
Storhamar Hockey
3
-6
3
20
Mountfield HK
3
-5
3
21
Fischtown Pinguins
3
-3
2
22
Odense Bulldogs
3
-4
2
23
Belfast Giants
3
-8
1
24
GKS Tychy
3
-8
0