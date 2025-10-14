Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
5
14
15
2
KalPa Hockey
5
14
14
3
Frölunda HC
5
9
12
4
HC Sparta Prag
5
5
11
5
SC Bern
5
8
10
6
Lukko Rauma
5
6
10
7
Brynäs IF
5
5
9
8
ERC Ingolstadt
5
2
9
9
EV Zug
5
3
8
10
Grenoble Bruleurs de Loups
5
1
8
11
Lulea Hockey
5
-1
8
12
ZSC Lions
5
2
7
13
HC Kometa Brno
5
-2
7
14
Fischtown Pinguins
5
0
7
15
Red Bull Salzburg
5
0
6
16
KAC Klagenfurt
5
-4
6
17
Storhamar Hockey
5
-8
6
18
Mountfield HK
5
-5
6
19
Odense Bulldogs
5
-6
5
20
HC Bolzano-Bozen Foxes
5
-6
5
21
Eisbären Berlin
5
-6
4
22
GKS Tychy
5
-6
3
23
Lausanne HC
5
-7
3
24
Belfast Giants
5
-18
1