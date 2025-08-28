Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belfast Giants
0
0
0
1
Brynäs IF
0
0
0
1
Eisbären Berlin
0
0
0
1
ERC Ingolstadt
0
0
0
1
EV Zug
0
0
0
1
Fischtown Pinguins
0
0
0
1
Frölunda HC
0
0
0
1
GKS Tychy
0
0
0
1
Grenoble Bruleurs de Loups
0
0
0
1
HC Bolzano-Bozen Foxes
0
0
0
1
HC Kometa Brno
0
0
0
1
HC Sparta Prag
0
0
0
1
Ilves Tampere
0
0
0
1
KAC Klagenfurt
0
0
0
1
KalPa Hockey
0
0
0
1
Lausanne HC
0
0
0
1
Lukko Rauma
0
0
0
1
Lulea Hockey
0
0
0
1
Mountfield HK
0
0
0
1
Odense Bulldogs
0
0
0
1
Red Bull Salzburg
0
0
0
1
SC Bern
0
0
0
1
Storhamar Hockey
0
0
0
1
ZSC Lions
0
0
0