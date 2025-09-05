Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frölunda HC
3
8
9
2
Ilves Tampere
3
6
9
3
KalPa Hockey
3
9
8
4
ZSC Lions
3
5
7
5
HC Kometa Brno
2
6
6
6
Brynäs IF
3
4
6
7
Red Bull Salzburg
3
2
6
8
EV Zug
2
5
5
9
HC Sparta Prag
3
2
5
10
Lulea Hockey
3
0
5
11
Lukko Rauma
2
2
3
12
Eisbären Berlin
2
2
3
13
SC Bern
2
0
3
14
HC Bolzano-Bozen Foxes
2
-2
3
15
KAC Klagenfurt
3
-4
3
16
Storhamar Hockey
3
-6
3
17
Fischtown Pinguins
2
0
2
18
Odense Bulldogs
3
-4
2
19
Belfast Giants
2
-4
1
20
Mountfield HK
2
-6
1
21
ERC Ingolstadt
2
-5
0
22
Lausanne HC
2
-6
0
23
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0
24
GKS Tychy
3
-8
0