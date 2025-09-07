Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
4
9
12
2
KalPa Hockey
4
10
11
3
Frölunda HC
4
6
9
4
Brynäs IF
4
6
9
5
HC Sparta Prag
4
4
8
6
Lulea Hockey
4
1
8
7
HC Kometa Brno
3
5
7
8
ZSC Lions
4
3
7
9
Lukko Rauma
3
6
6
10
Red Bull Salzburg
4
1
6
11
KAC Klagenfurt
4
-1
6
12
EV Zug
3
1
5
13
HC Bolzano-Bozen Foxes
3
-1
5
14
SC Bern
3
-1
4
15
ERC Ingolstadt
3
-1
3
16
Lausanne HC
3
-2
3
17
Eisbären Berlin
3
-2
3
18
Grenoble Bruleurs de Loups
3
-3
3
19
Storhamar Hockey
4
-9
3
20
Mountfield HK
3
-5
3
21
Fischtown Pinguins
3
-3
2
22
Odense Bulldogs
4
-7
2
23
Belfast Giants
3
-8
1
24
GKS Tychy
4
-9
0