Formstand ZSC Lions

Während sich die Zürcher in der heimischen National League stets auf den obersten Tabellenrängen befinden, zeigen sie in dieser Saison bislang auch eine hervorragende Champions Hockey League Kampagne. Nachdem man die Gruppenphase mit fünf Siegen aus sechs Partien erfolgreich absolvieren konnte, fertigte die Mannschaft rund um Marc Crawford die Straubing Tigers im Achtelfinal mit 2:4 und 7:1 problemlos ab.

Nach einer kurzen Ergebniskrise in der Liga, konnten die Lions zuletzt gleich vier Erfolge in Serie verbuchen. Die heutigen Gäste sind somit in Topform, um Auswärts den ersten Schritt in Richtung Halbfinal zu tätigen.