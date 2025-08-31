DE
FR
Abonnieren

Mit Zug, Lausanne, Bern und dem ZSC
Die Tabelle der Champions Hockey League nach Spieltag 2

Bevor am 9. September endlich der Startschuss in die neue National-League-Saison erfolgt, sind vier Schweizer Teams schon zuvor im Einsatz. Zug, Lausanne, Bern und die ZSC Lions nehmen dieses Jahr an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur Tabelle.
Publiziert: 31.08.2025 um 22:45 Uhr
|
Aktualisiert: 31.08.2025 um 22:52 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Champions Hockey League startete am 28. August in die neue Saison.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
2
6
6
2
Frölunda HC
Frölunda HC
2
6
6
3
Ilves Tampere
Ilves Tampere
2
5
6
4
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
2
3
6
5
EV Zug
EV Zug
2
5
5
6
KalPa Hockey
KalPa Hockey
2
4
5
7
ZSC Lions
ZSC Lions
2
3
4
8
Lulea Hockey
Lulea Hockey
2
1
4
9
Lukko Rauma
Lukko Rauma
2
2
3
10
Brynäs IF
Brynäs IF
2
2
3
11
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
2
2
3
12
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
2
1
3
13
SC Bern
SC Bern
2
0
3
14
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
2
-1
3
15
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
2
-2
3
16
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
2
-2
3
17
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
2
0
2
18
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
2
-2
2
19
Belfast Giants
Belfast Giants
2
-4
1
20
Mountfield HK
Mountfield HK
2
-6
1
21
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
2
-5
0
22
Lausanne HC
Lausanne HC
2
-6
0
23
GKS Tychy
GKS Tychy
2
-6
0
24
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
2
-6
0
Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 7. September werden vier Partien ausgetragen, ehe einen Monat später am 7. und 15. Oktober die verbliebenen zwei bestritten werden.

Am 11. November startet mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen