DE
FR
Abonnieren

Mit Zug, Lausanne, Bern und dem ZSC
Die Tabelle der Champions Hockey League nach Spieltag 1

Bevor am 9. September endlich der Startschuss in die neue National-League-Saison erfolgt, sind vier Schweizer Teams schon zehn Tage zuvor im Einsatz. Zug, Lausanne, Bern und die ZSC Lions nehmen dieses Jahr an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur Tabelle.
Publiziert: 29.08.2025 um 22:54 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Die Champions Hockey League startete am 28. August in die neue Saison.
Foto: keystone-sda.ch
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
1
3
3
2
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
1
3
3
3
Lukko Rauma
Lukko Rauma
1
3
3
4
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
1
3
3
5
Frölunda HC
Frölunda HC
1
3
3
6
Ilves Tampere
Ilves Tampere
1
2
3
7
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
1
2
3
8
SC Bern
SC Bern
1
2
3
9
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
1
1
2
10
KalPa Hockey
KalPa Hockey
1
1
2
11
EV Zug
EV Zug
1
1
2
12
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
1
1
2
13
Mountfield HK
Mountfield HK
1
-1
1
14
ZSC Lions
ZSC Lions
1
-1
1
15
Lulea Hockey
Lulea Hockey
1
-1
1
16
Belfast Giants
Belfast Giants
1
-1
1
17
GKS Tychy
GKS Tychy
1
-2
0
18
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
1
-2
0
19
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
1
-2
0
20
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
21
Brynäs IF
Brynäs IF
1
-3
0
22
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
1
-3
0
23
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
1
-3
0
24
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
1
-3
0
Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 7. September werden vier Partien ausgetragen, ehe einen Monat später am 7. und 15. Oktober die verbliebenen zwei bestritten werden.

Am 11. November startet mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen