Bevor am 9. September endlich der Startschuss in die neue National-League-Saison erfolgt, sind vier Schweizer Teams schon zehn Tage zuvor im Einsatz. Zug, Lausanne, Bern und die ZSC Lions nehmen dieses Jahr an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur Tabelle.

Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Champions Hockey League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 HC Sparta Prag 1 3 3 2 HC Kometa Brno 1 3 3 3 Lukko Rauma 1 3 3 4 Eisbären Berlin 1 3 3 5 Frölunda HC 1 3 3 6 Ilves Tampere 1 2 3 7 Red Bull Salzburg 1 2 3 8 SC Bern 1 2 3 9 Odense Bulldogs 1 1 2 10 KalPa Hockey 1 1 2 11 EV Zug 1 1 2 12 Fischtown Pinguins 1 1 2 13 Mountfield HK 1 -1 1 14 ZSC Lions 1 -1 1 15 Lulea Hockey 1 -1 1 16 Belfast Giants 1 -1 1 17 GKS Tychy 1 -2 0 18 ERC Ingolstadt 1 -2 0 19 Grenoble Bruleurs de Loups 1 -2 0 20 Lausanne HC 1 -3 0 21 Brynäs IF 1 -3 0 22 KAC Klagenfurt 1 -3 0 23 HC Bolzano-Bozen Foxes 1 -3 0 24 Storhamar Hockey 1 -3 0 Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 7. September werden vier Partien ausgetragen, ehe einen Monat später am 7. und 15. Oktober die verbliebenen zwei bestritten werden.

Am 11. November startet mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).