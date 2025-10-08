DE
Mit Zug, Lausanne, Bern und dem ZSC
Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Mit Zug, Lausanne, Bern und den ZSC Lions nehmen dieses Jahr vier Schweizer Mannschaften an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Alexander Hornstein
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
KalPa Hockey
KalPa Hockey
5
14
14
2
Frölunda HC
Frölunda HC
5
9
12
3
Ilves Tampere
Ilves Tampere
4
9
12
4
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
5
5
11
5
Lukko Rauma
Lukko Rauma
5
6
10
6
Brynäs IF
Brynäs IF
5
5
9
7
EV Zug
EV Zug
5
3
8
8
Lulea Hockey
Lulea Hockey
5
-1
8
9
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
4
3
7
10
ZSC Lions
ZSC Lions
5
2
7
11
SC Bern
SC Bern
4
1
7
12
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
5
0
7
13
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
4
1
6
14
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
4
1
6
15
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
4
-1
6
16
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
5
-8
6
17
Mountfield HK
Mountfield HK
5
-5
6
18
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
4
-2
5
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
4
-5
5
20
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
5
-6
4
21
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-4
3
22
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
4
-7
2
23
Belfast Giants
Belfast Giants
4
-11
1
24
GKS Tychy
GKS Tychy
4
-9
0
Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 7. September fanden die ersten vier Partien statt, am 7./8. und 14./15. Oktober werden die verbliebenen zwei bestritten.

Einen knappen Monat später startet am 11. November mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen total 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).

      Meistgelesen