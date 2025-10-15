Mit Zug, Lausanne, Bern und den ZSC Lions nehmen dieses Jahr vier Schweizer Mannschaften an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.

1/6 Die Champions Hockey League startete am 28. August in die neue Saison. Foto: keystone-sda.ch

Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Champions Hockey League 25/26 Mannschaft SP TD PT 1 Ilves Tampere 6 17 18 2 Frölunda HC 6 10 15 3 KalPa Hockey 5 14 14 4 HC Sparta Prag 6 9 14 5 SC Bern 6 7 10 6 Lukko Rauma 5 6 10 7 Lulea Hockey 6 0 10 8 Brynäs IF 6 4 9 9 ERC Ingolstadt 5 2 9 10 Storhamar Hockey 6 -7 9 11 EV Zug 5 3 8 12 Grenoble Bruleurs de Loups 6 -3 8 13 ZSC Lions 6 -1 7 14 HC Kometa Brno 5 -2 7 15 Fischtown Pinguins 6 -1 7 16 Red Bull Salzburg 5 0 6 17 KAC Klagenfurt 5 -4 6 18 Mountfield HK 5 -5 6 19 HC Bolzano-Bozen Foxes 6 -7 6 20 Odense Bulldogs 5 -6 5 21 Eisbären Berlin 5 -6 4 22 Belfast Giants 6 -17 4 23 GKS Tychy 5 -6 3 24 Lausanne HC 5 -7 3 Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 8. Oktober fanden die ersten fünf Partien statt, am 14. und 15. Oktober werden die verbliebenen zwei bestritten.

Einen knappen Monat später startet am 11. November mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen total 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).