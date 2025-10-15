DE
Mit Zug, Lausanne, Bern und dem ZSC
Die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League

Mit Zug, Lausanne, Bern und den ZSC Lions nehmen dieses Jahr vier Schweizer Mannschaften an der Champions Hockey League teil. Hier gehts zur aktuellen Tabelle.
Publiziert: 14:00 Uhr
|
Aktualisiert: 14:02 Uhr
Die Champions Hockey League startete am 28. August in die neue Saison.
Champions Hockey League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ilves Tampere
Ilves Tampere
6
17
18
2
Frölunda HC
Frölunda HC
6
10
15
3
KalPa Hockey
KalPa Hockey
5
14
14
4
HC Sparta Prag
HC Sparta Prag
6
9
14
5
SC Bern
SC Bern
6
7
10
6
Lukko Rauma
Lukko Rauma
5
6
10
7
Lulea Hockey
Lulea Hockey
6
0
10
8
Brynäs IF
Brynäs IF
6
4
9
9
ERC Ingolstadt
ERC Ingolstadt
5
2
9
10
Storhamar Hockey
Storhamar Hockey
6
-7
9
11
EV Zug
EV Zug
5
3
8
12
Grenoble Bruleurs de Loups
Grenoble Bruleurs de Loups
6
-3
8
13
ZSC Lions
ZSC Lions
6
-1
7
14
HC Kometa Brno
HC Kometa Brno
5
-2
7
15
Fischtown Pinguins
Fischtown Pinguins
6
-1
7
16
Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
5
0
6
17
KAC Klagenfurt
KAC Klagenfurt
5
-4
6
18
Mountfield HK
Mountfield HK
5
-5
6
19
HC Bolzano-Bozen Foxes
HC Bolzano-Bozen Foxes
6
-7
6
20
Odense Bulldogs
Odense Bulldogs
5
-6
5
21
Eisbären Berlin
Eisbären Berlin
5
-6
4
22
Belfast Giants
Belfast Giants
6
-17
4
23
GKS Tychy
GKS Tychy
5
-6
3
24
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-7
3
Playoffs

Sechs Ligaspiele aufgeteilt in zwei Blöcke

Für alle an der diesjährigen ChL teilnehmenden Vereine stehen mindestens sechs Spiele an. Zwischen dem Auftakt vom 28. August und dem 8. Oktober fanden die ersten fünf Partien statt, am 14. und 15. Oktober werden die verbliebenen zwei bestritten.

Einen knappen Monat später startet am 11. November mit den Achtelfinals die K.o.-Phase (immer Hin- und Rückspiel, ausser Endspiel), die mit dem Finale vom 3. März endet. Auf dem Weg zum Titel stehen total 13 Duelle an. Titelverteidiger sind die ZSC Lions, die letzte Saison elf Siege einfuhren (bei je einem Remis und Niederlage).

