Der «Laureus Sport for good Day @the Lake» ist ein Stelldichein der Schweizer Sportstars. Erstmals im Kreis der Stiftung ist Roman Josi mit dabei. Auch GC-Sportchef Sutter schwitzt am See für den guten Zweck – die Arbeit ruht deshalb aber nicht.

1/6 Strampeln für den guten Zweck: Der neue Laureus-Botschafter Roman Josi (M.) wird auf dem Ergometer von Benjamin Huggel, Fabian Cancellara (v.l.) sowie Baschi und Laureus-Geschäftsführer Martin Wittwer (v.r.). Foto: Blick

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Josi erster Auftritt als Botschafter

Grosse Namen, guter Zweck. Die Stiftung Laureus zelebriert im Zürcher In-Lokal Fischer’s Fritz mit rund 150 Gästen direkt am See ihren «Sport for good Day @ The Lake». Unter der ganzen Reihe von Schweizer Sportgrössen ragt Roman Josi besonders heraus. Der NHL-Star ist seit diesem Jahr neu Botschafter von Laureus und tritt in Zürich erstmals in seiner neuen Rolle auf. Josi kam mit seinen Eltern zur exklusiven Veranstaltung nach Zürich und sagt über die neue Aufgabe: «Ich habe schon viel gehört über Laureus. Habe immer cool gefunden, was sie für benachteiligte Kinder alles machen. Es ist eine Ehre, nun Teil davon zu sein.»

Sammelaktion für Opfer von häuslicher Gewalt

Beim «Sport for Good»-Tag in Zürich legten sich die Stars wie Josi, Gian Simmen, Fabian Cancellara, Benjamin Huggel, Max Heinzer, Nicola Spirig, Sarah von Berkel und Lara Dickenmann ins Zeug, möglichst viel Erlös für das Projekt «Believe in yourself» zu generieren. Bei diesem Förderprogramm der Stiftung Laureus geht es darum, häusliche Gewalt zu bekämpfen.

Schwitzen für den guten Zweck

Tagsüber konnten sich die Gäste in der Hitze sportlich betätigen, zum Beispiel auf einer Velotour mit Cancellara und Huggel. Beim Wakeboarden mit Baschi. Rudern mit Heinzer. Wer dann noch nicht genug geradelt ist, kann am See auf einen Technogym-Ergometer weiter für den guten Zweck schwitzen. Während sieben Stunden stand das Bike nie still, es kamen so die virtuelle Distanz von rund 250 km zusammen und damit 10’000 Franken an die Stiftung von Sponsor Mercedes. Auch Josi radelte eine zeitlang. Richtig ernst nimmt das Projekt aber Gian Simmen. Der Snowboard-Olympiasieger setzt sich immer wieder auf den Ergometer, bringt alleine 30 km ein. Das gibt von den Gästen Sonderapplaus.

Alain Sutter arbeitet auch auf dem See

Auch GC-Sportchef Alain Sutter verbringt den Tag der offiziellen Verkündung der Trennung von Trainer Tomas Oral am und auf dem Zürichsee. Am Nachmittag fährt er mit Laureus-Gästen mit einer Yacht aufs Wasser, am Abend kommt er mit Frau Melanie zum Dinner. Ruhte die Arbeit für GC an diesem Tag? Sutter: «Mein Job läuft vor allem übers Handy, das habe ich immer dabei.»