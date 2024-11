Die Schweizer Basketballerinnen halten ihre Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme mit einem Sieg in Bosnien am Leben.

Eindrücklicher Sieg in Bosnien

Die Schweizerinnen (hier Nancy Fora) holen in der EM-Qualifikation den ersten Sieg. Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der 3. Runde der EM-Qualifikation feiert das Schweizer Nationalteam der Frauen den ersten Sieg. Gegen Bosnien-Herzegowina resultiert ein 81:62-Auswärtssieg.

Nach dem enttäuschenden Start mit den Niederlagen gegen Luxemburg und Montenegro melden sich die Schweizerinnen in Sarajevo mit einer überzeugenden Leistung zurück. So dürfen sie sich noch Hoffnungen machen, das Ticket für die EM 2025 in Tschechien, Deutschland, Griechenland und Italien zu lösen. Es qualifizieren sich die acht Gruppensieger und die besten vier Gruppenzweiten.

Dazu muss die Schweiz in der zweiten Hälfte der Qualifikation weitere Siege einfahren. Die nächste Chance dazu bietet sich am Sonntag im Auswärtsspiel gegen Luxemburg.