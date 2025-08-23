In seinem vierten Pflichtspiel für Fortuna Düsseldorf erzielt Cedric Itten sein drittes Tor. Am Ende feiert sein Team gegen Paderborn einen 2:1-Auswärtssieg.

Die Gäste spielten ab der 12. Minute in Überzahl, da Itten nach einem langen Abschlag mit einer Notbremse gestoppt worden war. Gut 20 Minuten später war der Schweizer Stürmer nach einer starken Flanke zur Stelle und erzielte den Führungstreffer.

Der 28-jährige Itten ist im Sommer nach drei Saison bei den Young Boys in die 2. Bundesliga gewechselt. Nach zwei Niederlagen zu Auftakt und einem Sieg im Cup folgte nun auch der erste Erfolg in der Liga.