Alex Marquez beendet Siegesserie von Bruder Marc

Alex Marquez feiert beim GP von Katalonien seinen zweiten Saisonsieg. Er gewinnt sein Heimrennen vor seinem Bruder Marc Marquez, der sich nach sieben Siegen in Folge mit Platz 2 begnügen muss.

Alex Marquez lässt seinen Bruder Marc Marquez für einmal hinter sich. Foto: Joan Monfort

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Sprint am Samstag noch vergab der überlegene Alex Marquez den Sieg durch einen Sturz drei Runden vor Schluss. Im Rennen vom Sonntag liess sich der 29-Jährige davon nicht beirren. Einzig sein älterer Bruder Marc Marquez vermochte mit ihm mitzuhalten. Doch auch der zehnfache Saisonsieger fand in den 24 Runden kein Mittel, um sich die Spitzenposition zu sichern und seine Siegesserie auszubauen. Nach sieben Double aus Sprint- und GP-Sieg in Folge wurde der 32-jährige Ducati-Pilot ausgerechnet von seinem Bruder ausgebremst. Platz 3 sicherte sich der Italiener Enea Bastianini auf seiner KTM.

Marc Marquez führt die WM-Wertung nach wie vor überlegen an. Sein Vorsprung auf Alex Marquez beträgt nach 15 von 22 Rennwochenenden 182 Punkte. Durch seinen zweiten Saisonsieg verhinderte Alex Marquez jedoch, dass sein Bruder bereits am kommenden Wochenende in San Marino vorzeitig und zum siebten Mal Weltmeister in der Königsklasse werden kann.

In der Klasse Moto3 verpasste Noah Dettwiler auch im 15. Anlauf in dieser Saison ein zählbares Ergebnis. Der 20-jährige Solothurner klassierte sich beim vierten Saisonsieg von Angel Piqueras auf Platz 21. Der Spanier verkürzte den Rückstand auf seinen Landsmann Jose Antonio Rueda in der Gesamtwertung auf 64 Punkte.