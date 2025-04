Püntener mit Bestresultat, Koller erneut beste Schweizerin

Kein weiterer Schweizer Podestplatz am Mountainbike-Weltcup in Araxá, doch Fabio Püntener (8.) verblüfft mit Karriere-Bestresultat. Bei den Frauen ist erneut Nicole Koller (7.) die beste Schweizerin.

Kein Podestplatz in Brasilien

1/2 Achter Platz: So gut war Fabio Püntener im Weltcup noch nie. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach den Rängen 2 von Nicole Koller und 3 von Nino Schurter am Freitag im Shorttrack können die Schweizer Mountainbiker zum Abschluss des sich über zwei Wochenenden erstreckenden Saisonauftakts in Brasilien nicht mehr überzeugen.

Schurter klassiert sich im olympischen Cross-Country als 25. unmittelbar hinter seinen Teamkollegen Filippo Colombo und Mathias Flückiger. Der Bündner Rekordweltmeister bleibt damit weit hinter seinen Erwartungen.

Für die Arrivierten springt Fabio Püntener in die Bresche. Der 25-jährige Urner zeigt ein mutiges Rennen und geht sogar als Führender in die letzte von zehn Runden. Erst als der Amerikaner Christopher Blevins im letzten Anstieg angreift, kann er das horrende Tempo an der Spitze nicht mehr mitgehen.

Colombo fällt nach Sturz zurück

Während sich Blevins im Schlussspurt gegen den Chilenen Martin Vidaurre Kossmann und den Franzosen Adrien Boichis durchsetzt und damit wie tags zuvor im Shorttrack triumphiert, fährt Püntener mit 37 Sekunden Rückstand als Achter sein bestes Karriere-Ergebnis hinaus. Zuvor waren ein 15. und 18. Platz zum Ende der letzten Saison in den abschliessenden Nordamerika-Rennen seine besten Klassierungen im Weltcup.

Wie Püntener gehört auch der Tessiner Filippo Colombo lange Zeit der Spitzengruppe an. Nach einem Sturz kurz nach Rennhälfte fällt der Tessiner jedoch aus der Entscheidung. Zweitbester Schweizer ist Vital Albin auf Platz 19.

Koller wieder beste Schweizerin

Auch das Cross-Country-Rennen der Frauen endet ohne Schweizer Podestplatz. Als Siebente beschliesst Nicole Koller den Weltcup-Auftakt in Südamerika jedoch mit einem weiteren Topresultat. Die 28-jährige Zürcherin ist damit zum dritten Mal in Folge die am besten klassierte Schweizerin.

Vor sechs Tagen erlebte Koller in Araxá als Zweite über die olympische Distanz ihre Podest-Premiere im Weltcup. Am Freitag fuhr sie mit Platz 2 auch im Shorttrack erstmals unter die ersten drei.

Zweitbeste Schweizerin am Samstagist Sina Frei als Neunte. Jolanda Neff wird Elfte, Ronja Blöchlinger schafft als 13. wie Püntener ebenfalls ein Karriere-Bestresultat. Alessandra Keller muss sich mit Platz 22 begnügen.

Es siegt die Schwedin Jenny Rissveds vor der Neuseeländerin Samara Maxwell und der Britin Evie Richards. Für Rissveds ist es der vierte Weltcupsieg, nachdem sie vor einem Jahr ebenfalls in Brasilien erstmals seit fünf Jahren wieder zuoberst auf dem Podest gestanden hat. Auch ihren Olympiasieg 2016 feierte sie im Land des Fussball-Rekordweltmeisters. Ihre ersten beiden Weltcupsiege fuhr Rissveds in Lenzerheide heraus.