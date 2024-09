Marco Mäder Redaktor / Tagesleiter Sport

Vor 34 Jahren hat er eine WM geprägt, damals liess er ganz Italien träumen. Nun ist Salvatore «Toto» Schillaci tot. Die Italien-Legende musste zuletzt wegen gesundheitlichen Problemen in ein Spital in Palermo eingeliefert werden. Er kämpfte gegen Darmkrebs, musste sich bereits zwei Mal einer OP unterziehen. Nun hat er diesen Kampf verloren. Schillaci war zweimal verheiratet, er hinterlässt drei Kinder.

1990 wurde Schillaci mit sechs Toren WM-Torschützenkönig und zum Mann des Turniers gewählt. Er spielte als Profi bei Messina, Juventus und Inter Mailand. Für Italien lief er 16 Mal auf. Er war zudem der erste Italiener, der nach Japan wechselte, er heuerte bei Jubilo Iwata an.

Nach seinem Rücktritt 1997 war Schillaci in verschiedenen Filmrollen im TV zu sehen. In Erinnerung wird er den Italienern und den Fussball-Fans aber vor allem aufgrund seiner Auftritte an der WM 1990 bleiben.

Spielte für Italien an der WM 1990: Salvatore «Toto» Schillaci. Foto: KEYSTONE 1/5