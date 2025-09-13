Vingegaard steht vor Vuelta-Triumph

Jonas Vingegaard steht unmittelbar vor seinem dritten Grand-Tour-Triumph. Der zweifache Tour-de-France-Sieger wehrt am vorletzten Tag der Spanien-Rundfahrt alle Angriffe von João Almeida souverän ab.

Der Portugiese – unterstützt von den Helfern seines Teams UAE Emirates – gab in der 20. Etappe mit dem Schlussanstieg hinauf zum 2253 Meter hohen Bola del Mundo alles, um Vingegaard den Gesamtsieg noch zu entreissen. Doch der 28-jährige Däne liess sich vom diesjährigen Tour-de-Suisse- und Tour-de-Romandie-Gesamtsieger nicht abschütteln.

Vielmehr war es Vingegaard, der 1,3 km vor dem Ziel in einer steilen Rampe die entscheidende Attacke lancierte und sich den Tagessieg solo sicherte. Zweiter des vorletzten Teilstücks wurde sein Teamkollege Sepp Kuss, der elf Sekunden einbüsste.

Im Gesamtklassement der 80. Vuelta führt Vingegaard nach der letzten Bergetappe mit 1:16 Minuten Vorsprung vor Almeida. Dritter ist mit gut drei Minuten Rückstand der britische Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock vom Schweizer Team Q36.5.

Das letzte Teilstück am Sonntag führt über gut 100 vorwiegend flache Kilometer von Alalpardo nach Madrid.