Bei den Playoff-Spielen in der zweithöchsten Spielklasse des Davis Cup bekommt es die Schweiz im Februar mit Tunesien zu tun. Den ersten Schritt zum Wiederaufstieg soll dabei ein junges Team meistern.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach dem Abstieg aus der Weltgruppe empfängt das Schweizer Davis-Cup-Team Anfang Februar in Biel Tunesien. Captain Severin Lüthi setzt dabei auf ein junges Team.

Im Vergleich zum verlorenen Playoff-Duell im September gegen Indien kehren Leandro Riedi (ATP 180) und Dominic Stricker (ATP 361) zurück. Komplettiert wird die Equipe von Jérôme Kym (ATP 187), Henry Bernet (ATP 511) und Doppel-Spezialist Jakub Paul (ATP-Doppel 83). Das Durchschnittsalter des Quintetts beträgt keine 23 Jahre.

Damit die Schweiz im nächsten Jahr wieder zu den besten Nationen im Team-Wettbewerb zählt, benötigt sie am 6. und 7. Februar einen Sieg gegen Tunesien sowie einen weiteren Erfolg im September.