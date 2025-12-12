DE
FCB-Schmid macht nach Niederlage gegen Aston Villa Ärger Luft
«Das scheisst mich an»
FCB-Star Schmid macht Ärger Luft
Es wäre mehr drin gewesen. Davon ist Dominik Schmid überzeugt. Am Schluss verliert ein aufopferndes Basel gegen ein lustloses Aston Villa.
Publiziert: 10:30 Uhr
|
Aktualisiert: 10:51 Uhr
Lucas Werder
und
Gianfadri Conrad
