Der Engländer Stephen Bunting, die Nummer 4 der Welt, gewinnt das PDC-Dartsturnier in Basel. Im Final schlägt Bunting seinen Landsmann Luke Woodhouse, die Nummer 31 der Welt, mit 8:3.

1/2 Stephen Bunting gewinnt das Turnier in Basel Foto: Kirsty Wigglesworth

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Während drei Tagen kämpfte ein tolles Spielerfeld um den Sieg an der Swiss Trophy. Luke Humpries, die Nummer 1 der Welt, schied in der 3. Runde gegen Landsmann Ryan Searle aus, die Nummer 20 der Welt.

Alle vier Schweizer schieden schon am Freitag in der Startrunde aus. Ansh Sood qualifizierte sich fürs Hauptfeld und scheiterte dort mit 3:6 am grossen 58-jährigen Niederländer Raymond van Barneveld, der anschliessend die Viertelfinals erreichte und dort am späteren Turniersieger Bunting scheiterte.