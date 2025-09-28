1/2
Stephen Bunting gewinnt das Turnier in Basel
Foto: Kirsty Wigglesworth
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Während drei Tagen kämpfte ein tolles Spielerfeld um den Sieg an der Swiss Trophy. Luke Humpries, die Nummer 1 der Welt, schied in der 3. Runde gegen Landsmann Ryan Searle aus, die Nummer 20 der Welt.
Alle vier Schweizer schieden schon am Freitag in der Startrunde aus. Ansh Sood qualifizierte sich fürs Hauptfeld und scheiterte dort mit 3:6 am grossen 58-jährigen Niederländer Raymond van Barneveld, der anschliessend die Viertelfinals erreichte und dort am späteren Turniersieger Bunting scheiterte.
