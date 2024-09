Die Schweiz hat wieder einen Tennisspieler in den Top 100. Alexander Ritschard macht nach seinem Turniersieg in Lissabon einen Ranking-Sprung nach vorne und kann jetzt sogar vom Grand-Slam-Turnier im Januar träumen.

Ritschard macht Sprung in die Top 100

Dank Challenger-Titel in Lissabon

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Schweizer Tennisprofi Alexander Ritschard (ATP 121) gewinnt in Lissabon seinen vierten Titel auf der Challenger Tour, seinen dritten in diesem Jahr.

Im Final setzt sich der 30-jährige Zürcher 6:3, 6:7 (3:7), 6:3 gegen den Belgier Raphael Collignon (ATP 191) durch.

Ritschard hat sich seit Anfang Jahr im ATP-Ranking um über 120 Plätze verbessert und wird erstmals in seiner Karriere in die Top 100 vorstossen. Damit rückt sein grosses Ziel, im Januar am Australian Open direkt im Hauptfeld zu stehen, schon sehr nahe.