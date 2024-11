Weltmeister besiegt – Schweizer mit zweitem Sieg

In der 2. Runde der Europameisterschaften in Lohja im Süden Finnlands erringen die Schweizer Curler um Skip Yannick Schwaller den 2. Sieg. Sie setzen sich im Duell mit Weltmeister Schweden 6:5 durch.

Curling-EM in Finnland

Höchste Konzentration beim Schweizer Skip Yannick Schwaller. Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach dem souveränen 7:1-Auftaktsieg gegen Österreich legten die Schweizer gegen die vom Olympiasieger und siebenmaligen Weltmeister Niklas Edin angeführten Schweden, die weltbeste Crew der letzten zwölf Jahre, einen Traumstart hin. Nach dem 4. End führten sie 5:0.

Schweden kam zwar noch auf 4:6 heran, die Schweizer hatten im letzten End aber den Vorteil des letzten Steins. Mit diesem gelang es der Schweizer Nummer 4 Benoît Schwarz-Van Berkel, ein Zweierhaus der Schweden und damit ein Zusatz-End zu verhindern.

In ihrer nächsten Partie treffen die Schweizer am Sonntagabend um 18 Uhr auf Aussenseiter Tschechien. Für die Schweizer Frauen um Skip Silvana Tirinzoni geht es nach den beiden Siegen zum Auftakt am Sonntagnachmittag (ab 13 Uhr) gegen Schottland weiter.