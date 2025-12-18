Widmer leitet historischen Mainzer Triumph ein

Mainz 05 steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in einem Achtelfinal der Conference League. Beim 2:0-Sieg gegen Samsunspor sind zwei Schweizer mittendrin – einer als Torschütze, der andere an der Seitenlinie.

Der Mainz 05 schreibt im dritten Spiel unter Neo-Trainer Urs Fischer Geschichte: Die Rheinhessen bezwingen den türkischen Vertreter Samsunspor am letzten Spieltag der Conference League mit 2:0 und stehen damit erstmals in der Vereinshistorie im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Dabei agiert Mainz im ersten Durchgang kompakt und lässt den Gästen zunächst viel Ballbesitz, setzt aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. Vor allem Amiri und Silvan Widmer überzeugen – der Nati-Verteidiger bringt seine Farben kurz vor der Pause nach einem starken Solo und einem abgezockten Abschluss dann auch verdient in Führung.

Die Türken können nur vereinzelt für Gefahr sorgen, einmal rettet Ersatzkeeper Batz glänzend gegen Kilinç. Nach dem Seitenwechsel bleibt Mainz effizient: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelt Amiri den fälligen Elfmeter sicher und erhöht auf 2:0. Samsunspor bleibt harmlos, die defensive Mainzer Ordnung überzeugt – und Trainer Fischer darf sich über seinen ersten Sieg an der Mainzer Seitenlinie freuen.

Während Mainz als Siebter der Ligaphase direkt im Achtelfinal ansteht, muss Samsunspor einen Umweg über die Playoffs antreten. Auf Lausanne kann es dann nicht treffen: Beide Teams sind für die Auslosung gesetzt.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen