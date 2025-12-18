DE
FR
Abonnieren
FSV Mainz
FSV Mainz
2:0
Samsunspor
Samsunspor
FSV Mainz
FSV Mainz
Beendet
2:0
Samsunspor
Samsunspor
Widmer 44'
Amiri 48' (P)

Erster Sieg unter Urs Fischer
Widmer leitet historischen Mainzer Triumph ein

Mainz 05 steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte in einem Achtelfinal der Conference League. Beim 2:0-Sieg gegen Samsunspor sind zwei Schweizer mittendrin – einer als Torschütze, der andere an der Seitenlinie.
Publiziert: 18.12.2025 um 23:43 Uhr
|
Aktualisiert: 00:17 Uhr
1/2
Mit dem Treffer zum 1:0 hat Silvan Widmer grossen Anteil am 2:0-Sieg seiner Mainzer gegen Samsunspor.
Foto: imago/Schüler
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
bliki.jpg
Gian-Andri Baumgartner und BliKI

Der Mainz 05 schreibt im dritten Spiel unter Neo-Trainer Urs Fischer Geschichte: Die Rheinhessen bezwingen den türkischen Vertreter Samsunspor am letzten Spieltag der Conference League mit 2:0 und stehen damit erstmals in der Vereinshistorie im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs.

Dabei agiert Mainz im ersten Durchgang kompakt und lässt den Gästen zunächst viel Ballbesitz, setzt aber immer wieder gefährliche Nadelstiche. Vor allem Amiri und Silvan Widmer überzeugen – der Nati-Verteidiger bringt seine Farben kurz vor der Pause nach einem starken Solo und einem abgezockten Abschluss dann auch verdient in Führung.

Die Türken können nur vereinzelt für Gefahr sorgen, einmal rettet Ersatzkeeper Batz glänzend gegen Kilinç. Nach dem Seitenwechsel bleibt Mainz effizient: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelt Amiri den fälligen Elfmeter sicher und erhöht auf 2:0. Samsunspor bleibt harmlos, die defensive Mainzer Ordnung überzeugt – und Trainer Fischer darf sich über seinen ersten Sieg an der Mainzer Seitenlinie freuen.

Während Mainz als Siebter der Ligaphase direkt im Achtelfinal ansteht, muss Samsunspor einen Umweg über die Playoffs antreten. Auf Lausanne kann es dann nicht treffen: Beide Teams sind für die Auslosung gesetzt.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mohammad
Al-Emara
Finnland
Anstoss
Donnerstag
18. Dezember 2025 um 21:00 Uhr
Stadion
Mainz, Deutschland
Mewa Arena
Kapazität
34’000
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen