Töff-Pilot Dettwiler auch in Austin nicht am Start

Noah Dettwiler steht vor seiner zweiten kompletten Saison in der Moto3-WM. Foto: Siu Wu

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Dettwiler hatte gehofft, anlässlich des dritten Saisonrennens in Austin sein Comeback geben zu können, nachdem er sich nach einem Sturz in der Saisonvorbereitung zwei Operationen - einer am linken Handgelenk und später einer zweiten am rechten Ellenbogen - unterziehen musste.

Medizinische Untersuchungen ergaben nun, dass ein Start zu früh käme. «Die Belastung eines kompletten GP-Wochenendes wäre schlicht noch zu hoch», teilte sein Team in einem Communiqué mit. Nächstes realistisches Ziel sei der Grand Prix von Katar Mitte April.