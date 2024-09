Das 40. Eidgenössische Hornusserfest ist am Sonntag im Berner Emmental zu Ende gegangen. Bis zu 15'000 Menschen pilgerten an den vergangenen beiden Wochenenden ins 300-Seelen-Dorf Höchstetten BE.

1/5 Hornusser stehen im Ries beim Eidgenössischen Hornusserfest am Sonntag in Höchstetten BE.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mehr als 5000 Hornusserinnen und Hornusser massen sich an insgesamt sechs Wettkampftagen in verschiedenen Stärkeklassen. Das Festgelände war so gross wie 66 Fussballfelder. Die Organisatoren konnten sich über Wetterglück freuen; auch der letzte Wettkampftag an diesem Sonntag ging unter strahlend blauem Himmel über die Bühne.

Lange sah es zum Unmut der Organisatoren so aus, als müsse ausgerechnet die Jubiläumsausgabe des Eidgenössischen ohne Vertretung der Landesregierung auskommen. Bundespräsidentin Viola Amherd hatte laut dem Organisationskomitee im Juni eine Absage erteilt. In die Bresche sprang kurzfristig Bundesrat Albert Rösti.

Hornussen sei ein Stück Schweiz, sagte Rösti bei seinem Besuch in Höchstetten am vergangenen Sonntag. Deshalb gehöre ein Bundesrat dazu. Die Organisatoren berichteten, Rösti habe sich ihnen als «Berti» vorgestellt, wie es in Hornusserkreisen üblich sei, und sei mit seiner unkomplizierten Art sofort im Mittelpunkt gestanden.

Das Eidgenössische Hornusserfest findet im Drei-Jahres-Rhythmus statt. Die Ausgabe 2021 fiel allerdings der Covid-19-Pandemie zum Opfer. Das Eidgenössische in Höchstetten war damit das erste seit Walkringen BE 2018.