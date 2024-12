Wladimir Klitschko will in den Box-Ring zurückkehren

Auf einen Blick Wladimir Klitschko plant Comeback in den Box-Ring mit 48 Jahren

Möglicher Kampf gegen IBF-Weltmeister Daniel Dubois

Wladimir Klitschko ist bereit für die Rückkehr in den Box-Ring: Die frühere Nummer eins im Schwergewicht bestätigte am Donnerstag die Pläne für ein spektakuläres Comeback. «Ich bin bereit, die nächste Herausforderung anzunehmen», sagte der 48-jährige Klitschko der Münchner Abendzeitung.

Boxen sei für ihn immer «ein Werkzeug» gewesen, seine Ziele zu erreichen. Der Sport habe aus ihm einen Kämpfer gemacht, der «immer bereit ist, Herausforderungen zu meistern. Im Ring, im Leben, auf der Frontlinie», so der Ukrainer. Über mögliche Gegner äusserte sich Klitschko nicht.

Zuletzt war bereits über einen Kampf am 22. Februar gegen den britischen IBF-Weltmeister Daniel Dubois spekuliert worden. Eingefädelt hat das anstehende Klitschko-Comeback wohl der saudische Geschäftsmann Turki Al-Sheikh, der aktuell mächtigste Mann im Boxsport. Dieser hatte im Vorfeld des Mega-Fights zwischen Tyson Fury und Alexander Usyk am kommenden Samstag in Riad allerdings noch erklärt, er wünsche sich Klitschko als Gegner für den Sieger. Ob es dazu kommt, ist fraglich.

Ein Duell mit Fury wäre für Klitschko aber die Chance zur Revanche, im November 2015 hatte er gegen den Briten die drei WM-Gürtel der Verbände IBF, IBO und WBO in Düsseldorf verloren. Sollte Klitschko einen WM-Kampf bestreiten, hätte er zudem die Möglichkeit, George Foreman als ältesten Schwergewichts-Champion abzulösen. Klitschko stand seit 2017 nicht mehr im Ring.